Xã Minh Tân nỗ lực về đích nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu là nhiệm vụ khó khăn nhưng với sự quyết tâm, phát huy nội lực, lợi thế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã MinhTân (Vĩnh Lộc) đang nỗ lực phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2021.

Nghề chế tác đá của xã MinhTân tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định.

Được công nhận xã NTM nâng cao năm 2020, Đảng bộ và Nhân dân xã MinhTân đã quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021. Để đạt được mục tiêu đề ra, ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trong đó, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy mô tập trung trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động gắn với bảo vệ môi trường. Hiện nay, xã đã tích tụ được gần 100 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả kinh tế, thành vùng sản xuất chuyên canh cây trồng tập trung có giá trị kinh tế cao; trong đó, có các vùng trồng ớt xuất khẩu, dưa chuột an toàn, chuối tiêu hồng, rau an toàn, xây dựng nhà lưới với diện tích 2.000m2... Đồng thời, xã thực hiện hỗ trợ các HTX xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ nông sản chủ lực tại địa phương; xã đã giao cho HTX dịch vụ nông nghiệp MinhTân tổ chức sản xuất, tìm đầu mối bao tiêu sản phẩm cho nông dân và giao cho HTX Thành Vinh tổ chức sản xuất 12 ha dưa chuột an toàn, 1,6 ha bí xanh, cho thu nhập cao. Hiện, giá trị trị trên ha đất canh tác của xã đã đạt gần 157 triệu đồng/ha/năm.

Song song với tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, xã MinhTân đã chú trọng phát triển kinh doanh, dịch vụ, các hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát huy các nghề truyền thống và du nhập các ngành nghề mới nhằm giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động. Hiện nay trên địa bàn xã đã có 25 doanh nghiệp, HTX và 57 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế tác đá mỹ nghệ; 2 công ty kinh doanh xăng dầu, 1 doanh nghiệp sản xuất phân bón. Tổng thu của các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp 9 tháng năm 2021 trên địa bàn xã đạt hơn 320 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất của các cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn đang tạo việc làm cho hơn 3.500 lao động, với thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng/người/tháng.

Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở MinhTân đạt 66 triệu đồng/năm và xã không còn hộ nghèo. Cùng với tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, cơ sở hạ tầng, các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường đã được xã quan tâm đầu tư. Đến nay, toàn xã có 97% người dân tham gia BHYT, 95% dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Cơ sở vật chất giáo dục được tăng cường theo hướng đồng bộ và chuẩn hóa. Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo, vào lớp 1, tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. 100% thôn đạt chuẩn văn hóa theo quy định. 100% tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa và kiên cố hóa...

Do phát huy được vai trò chủ thể và nguồn nội lực mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân, từ năm 2015 đến nay, xã MinhTân đã huy động được hơn 500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng và thực hiện các tiêu chí NTM, trong đó nguồn vốn do Nhân dân đóng góp hơn 300 tỷ đồng. Với việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng của người dân cùng những định hướng, việc làm cụ thể, phù hợp thực tiễn địa phương, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Minh Tân đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021.

Bài và ảnh: Minh Hà