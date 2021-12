Vùng trồng rau ven đô đạt hiệu quả kinh tế cao

Nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa không xa, có những vùng trồng rau quanh năm xanh tốt. Đây là nguồn hàng cung ứng cho người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa và là nguồn thu chính của nhiều hộ dân ở khu vực ven đô.

Diện tích trồng rau theo hướng an toàn tại thôn 3, phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa).

Nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 6 km về phía Bắc, cánh đồng trồng rau của thôn 3, phường Thiệu Dương, TP Thanh Hóa chưa khi nào vắng bóng người. Bà Dương Thị Nụ, thôn 3, phường Thiệu Dương, cho biết: Trồng rau ở vùng ven đô có nhiều lợi thế về thị trường tiêu thụ, giá bán lại cao hơn so với những vùng khác. Bởi vậy, nếu chịu khó, người trồng rau sẽ có thu nhập khá. Đối với gia đình, trên diện tích hơn 1 sào, bà Nụ canh tác đủ các loại cây rau màu, từ rau ăn lá, như: mồng tơi, rau ngót, rau cải; đến các loại củ, quả, như: cà rốt, cải, su hào, dưa chuột; rồi cây gia vị, như: rau húng, mùi tàu, tía tô. Đây đều là các loại rau, củ, quả được người tiêu dùng khu vực nội thành tiêu thụ mạnh. Nhờ bố trí diện tích phù hợp để trồng đa dạng các loại cây theo nhiều trà, nên hầu như ngày nào gia đình bà cũng có thu nhập từ việc bán rau. Bà nhẩm tính, bình quân mỗi ngày bà thu được 200.000 đồng từ việc bán rau. Như vậy, chỉ với diện tích hơn 1 sào sản xuất, mỗi tháng bà thu nhập khoảng 6 triệu đồng.

Lên phường từ năm 2013, thế nhưng đến nay, diện tích trồng rau trên địa bàn phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa vẫn được duy trì khoảng 30 ha. Là phường tiếp giáp với một số phường có diện tích dân số đông, như: Đông Vệ, Đông Sơn, nên nhu cầu sử dụng các loại rau, củ, quả tươi, nhất là bảo đảm an toàn của người dân lớn. Do đó, trên cơ sở khảo sát, phân tích nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của người dân khu vực TP Thanh Hóa, những năm gần đây, UBND phường Quảng Thành đã định hướng cho các hộ dân sản xuất rau theo hướng an toàn. Hiện, toàn phường đã phát triển được hơn 3 ha rau sản xuất theo hướng an toàn.

Bà Lê Thị Hình, phố Thành Yên, phường Quảng Thành, cho biết: Các loại rau, củ được trồng thường được người dân trực tiếp mang đi tiêu thụ tại chợ của các phường, sản phẩm thường được thu hoạch và tiêu thụ trong buổi sáng nên tươi, ngon, bán được giá cao. Trên cơ sở sản xuất thực tế, bà Hình hoạch toán: Bình quân 1 sào trồng rau an toàn được sản xuất chuyên canh, gối vụ, nối trà liên tục thì sẽ đạt lợi nhuận từ 40 đến 50 triệu đồng/năm.

TP Thanh Hóa có dân số đông. Bởi vậy, nhu cầu tiêu thụ rau, củ, quả, nhất là sản phẩm rau an toàn lớn. Điều này mở ra tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp cho những vùng ven đô. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp cung ứng cho vùng nội thành, thời gian qua, TP Thanh Hóa đã định hướng cho các xã, phường thuộc vùng ven đô phát triển diện tích trồng rau theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn. Theo đó, thành phố đã tiến hành rà soát diện tích và cây trồng sản xuất nông nghiệp, xây dựng kế hoạch chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây rau màu theo hướng an toàn thực phẩm. Trong đó, tại các vùng ven đô, ưu tiên mở rộng diện tích trồng rau an toàn tập trung; đồng thời, phát triển các mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hữu cơ. Hiện, TP Thanh Hóa đã phát triển được 2.485 ha rau sản xuất theo hướng an toàn; trong đó, hình thành và phát triển được nhiều vùng sản xuất rau an toàn tập trung theo quy trình VietGAP, như: vùng rau an toàn các phường Quảng Thắng, Quảng Thành, Thiệu Khánh... Với diện tích sản xuất rau hiện có, mỗi năm TP Thanh Hóa cung ứng ra thị trường khoảng 32.000 tấn rau, củ các loại.

Bài và ảnh: Hương Thơm