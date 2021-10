VNPT được vinh danh trong TOP 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa được vinh danh trong “Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020- 2021” vừa diễn ra ngày 12/10/2021 nhờ những nỗ lực thích ứng, trụ vững và tăng trưởng trong đại dịch Covid-19.

Đại diện lãnh đạo VNPT nhận chứng nhận TOP 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021.

Vượt qua thách thức

Hơn một năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Giãn cách xã hội kéo dài và trên diện rộng, người dân hạn chế đi lại, doanh nghiệp phải đóng cửa và giảm hoạt động sản xuất đã làm giảm nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông. Nhiều dự án Tập đoàn VNPT triển khai cho khách hàng phải tạm dừng do khách hàng gặp khó khăn trong kinh doanh năm 2021. Những khó khăn này đã tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của VNPT. Bên cạnh đó, một số khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến để thực hiện phòng chống dịch đã tác động kép đến kết quả SXKD của Tập đoàn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn đó, VNPT đã có những phương án, chiến lược rất cụ thể để vừa đảm bảo hoạt động SXKD, sát cánh cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, giữ mức thu nhập ổn định cho người lao động và quyết tâm giữ vững vị trí tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Nguyễn Nam Long cho biết, ngay từ đầu năm 2021, Tập đoàn VNPT đã có những hành động cụ thể như tập trung vào phát triển dịch vụ thiết yếu; các dịch vụ số hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo hoạt động trong điều kiện giãn cách; nâng cao chất lượng, nhân đôi dung lượng các gói dịch vụ với giá không đổi; chuyển đổi phương thức kinh doanh lên môi trường số…

Tại cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, Phó Tổng giám đốc VNPT Nguyễn Nam Long chia sẻ thông tin về các những nỗ lực của VNPT để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19

Song song với đó, VNPT cũng đẩy mạnh hợp tác với khách hàng là các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng, Hiệp hội…; tiếp tục triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước về chuyển đổi số. VNPT đã quyết liệt, linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD theo diễn biến và nhu cầu của thị trường. Nhờ đó, kết quả doanh thu và lợi nhuận 9 tháng của Tập đoàn VNPT vẫn đạt tăng trưởng so với cùng kỳ, và so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong lĩnh vực VT-CNTT; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động bằng so với cùng kỳ năm 2020.

Với tinh thần vừa phòng chống dịch, vừa phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021, Tập đoàn VNPT đã triển khai các kịch bản kinh doanh phù hợp với diễn biến của dịch Covid, đồng thời chuẩn bị sẵn kịch bản triển khai tổng lực khi dịch Covid được kiểm soát tốt hơn, nhằm thúc đẩy doanh thu. Bên cạnh đó Tập đoàn cũng quyết liệt tối ưu các khoản chi phí theo hướng “giảm, dừng, giãn” để phấn đấu đạt được lợi nhuận ở mức cao nhất.

Sáng tạo để bứt phá

Là một tập đoàn công nghệ số, với những thế mạnh hiện có về hạ tầng số, hệ sinh thái số, VNPT đã chủ động triển khai và kịp thời đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ, Bộ TT&TT trong việc đảm bảo mạng lưới thông tin thông suốt, đáp ứng các yêu cầu về kết nối phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo phòng chống dịch. VNPT đã gấp rút hoàn tất việc thiết lập hệ thống Hội nghị truyền hình với toàn bộ gần 2.600 điểm cầu xã, phường, thị trấn của 19 tỉnh/thành phố phía Nam phục vụ cho buổi điều hành trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng xuống các “pháo đài”; tiếp tục đảm bảo phục vụ Hội nghị truyền hình tới hơn 11.000 điểm cầu xã, phường, thị trấn trên toàn quốc trong các phiên họp tiếp theo. Trước đó, VNPT đã thực hiện nâng cấp hạ tầng để đảm bảo kết nối 10.000 Camera giám sát các khu cách ly của 32 tỉnh/ thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau; Đáp ứng kịp thời và đầy đủ các dịch vụ viễn thông phục vụ công tác phòng chống dịch như: cung cấp các gói cước miễn phí đảm bảo liên lạc cho tuyến đầu, thực hiện nhắn tin cài đặt âm báo tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh đến thuê bao di động toàn quốc.

Tập đoàn cũng khẳng định vị thế tiên phong, dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam bằng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phủ rộng trên mọi lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, xã hội. Trong đó, nhiều sản phẩm dịch vụ được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế uy tín như Hóa đơn điện tử VNPT E–Invoice giành Giải vàng tại hạng mục “Giải thưởng đội phá về quản lý tài chính” của Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020; Giải pháp học trực tuyến VNPT elearning, bệnh án điện tử VNPT EMR và Hệ thống báo cáo thông minh VNPT VSR đạt Giải Vàng Stevie Awards Asia – Pacific 2021.

Là một trong những doanh nghiệp xuất sắc trong Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021, Tập đoàn VNPT đã thể hiện khả năng thích ứng, trụ vững và tăng trưởng trong đại dịch COVID-19, đồng thời đạt được các tiêu chí sáng tạo, đổi mới, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động SXKD, tái cấu trúc doanh nghiệp, điều chỉnh và thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường và yêu cầu của bối cảnh mới. Hiện, VNPT đang tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện các hoạt động nhằm hiện thực hóa khát vọng trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và trở thành doanh nghiệp trụ cột, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia với các dịch vụ chiến lược tập trung vào lĩnh vực số.

NL