VinFast và IRONMAN công bố hợp tác toàn cầu

VỀ IRONMAN IRONMAN Group điều hành một danh mục sự kiện toàn cầu bao gồm IRONMAN® Triathlon Series, IRONMAN® 70.3®Triathlon Series, IRONMAN® Virtual Racing ™ (VR ™) Series, 5150 ™ Triathlon Series, Rock "n" Roll Marathon Series ®, Rock "n" Roll Virtual Running Series ™, IRONKIDS®, ITU World Triathlon Series, các sự kiện chạy hàng đầu bao gồm Standard Chartered Singapore Marathon ™ và The Sun-Herald City2Surf®, Chuỗi sự kiện UTMB® Thế giới bao gồm Tarawera Ultra và Ultra-Trail Australia™, Chuỗi cuộc thi đua xe đạp vượt núi Series™ bao gồm Absa Cape Epic®, Giải đua xe đạp đường trường bao gồm Haute Route®, và các sự kiện thể thao khác. Tập đoàn IRONMAN là đơn vị điều hành lớn nhất của các sự kiện thể thao quy mô lớn trên thế giới và mang đến cho hàng triệu người người gia mỗi năm những lợi ích của thể thao rèn luyện sức bền thông qua các giải đấu đa dạng. Từ khi thành lập thương hiệu IRONMAN®, và ra mắt giải đấu đầu tiên vào 1978, các vận động viên trên toàn thế giới đã chứng mình “MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ” bằng cách vượt qua vạch đích. Khởi đầu bằng một giải đấu đơn, Tập đoàn IRONMAN đã phát triển thành nhà tổ chức hàng trăm giải thi đấu thể thảo trên hơn 55 quốc gia. Tập đoàn IRONMAN thuộc sở hữu của Advance. Tìm hiểu thêm thông tin tai đây: www.ironman.com/about-ironman-group . VỀ ADVANCE Advance là một công ty gia đình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tư nhân, sở hữu và đầu tư và các công ty hoạt động trong ngành giải trí đa phương tiện, truyền hình, công nghệ, truyền thông, giáo dục cùng nhiều lĩnh vực tiềm năng. Sứ mệnh của công ty là xây dựng giá trị doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn bang cách thúc đẩy sự phát triển và đột phá. Dạnh mục đầu tư của Advance bao gồm Condé Nast, Advance Local, Stage Entertainment, Tập đoàn IRONMAN, American City Business Journals, Leaders Group, Turnitin, 1010data and Pop. Các công ty đang vận hành có hơn 17,000 nhân viên trên 29 quốc gia. Advance cũng là một những cổ đông lớn nhất của Charter Communications, Discovery and Reddit. Tìm hiểu thêm thông tin tại: www.advance.com.