Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc phục hồi sản xuất

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 3-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

(Ảnh minh họa).

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; đồng thời chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực, địa bàn được giao theo dõi, quản lý để phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp với nguyên tắc “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn xây dựng và có ý kiến về phương án sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Cụ thể, Sở Công thương tăng cường cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hoá của các nước; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến; thương mại điện tử; kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm trên môi trường số để phát triển đối tác, mở rộng thị trường còn dư địa cho doanh nghiệp; Chủ động tiếp nhận, sớm giải quyết hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết ngay các vướng mắc để phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp tại các khu vực sản xuất công nghiệp ngoài Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN chủ trì theo dõi, nắm bắt chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất, vận tải, lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, cung cầu lao động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; kịp thời hỗ trợ để phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp nhằm đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh; Thực hiện kịp thời việc gia hạn, cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn, thủ tục đầu tư thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và các khu vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19; đề xuất các giải pháp khôi phục thị trường lao động, tích cực hỗ trợ kết nối cung - cầu để cung ứng lao động cho các doanh nghiệp tại các khu vực sản xuất công nghiệp; Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp triển khai thực hiện linh hoạt, nới lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sau khi cấp có thẩm quyền ban hành, phù hợp với bối cảnh mới nhưng phải tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Tài chính chủ trì tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chi thường xuyên, đề xuất cắt giảm các khoản chi không cần thiết, dành nguồn lực để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19; Tham mưu cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19 cho người lao động tại các doanh nghiệp trong khu vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn thông qua các cơ sở xét nghiệm (nếu có).

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tiếp nhận, trả lời các đề xuất, kiến nghị hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đối với các nội dung có liên quan đến lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường để phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, triển khai các cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư xây dựng khu nhà ở, lưu trú cho công nhân, người lao động làm việc tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi được ban hành theo chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Hướng dẫn hoạt động thi công các dự án, công trình xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Sở Giao thông - Vận tải chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo lưu thông hàng hóa, phục vụ tốt cho quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh nhưng phải đảm bảo việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về lưu thông, vận tải hàng hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, triển khai các giải pháp đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi cung ứng các sản phẩm, nguyên liệu của ngành nông nghiệp là đầu vào cho sản xuất, chế biến công nghiệp.

Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và phân loại theo từng lĩnh vực cụ thể và gửi đến cơ quan chuyên ngành để được xem xét, giải quyết theo quy định. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình chung về tiến độ, kết quả và các giải pháp để phục hồi sản xuất tại khu vực sản xuất công nghiệp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp thực hiện hiệu quả quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đảm bảo phục hồi sản xuất nhanh, hiệu quả.

BĐT