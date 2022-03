Trao đổi khó khăn ,vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư, hợp đồng xây dựng

Chiều 28-3, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dựng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công và các giải pháp khắc phục. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết: Việc Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị là rất kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dựng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công.

Về nguồn vật liệu phục vụ xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam, đồng chí đề nghị Bộ Xây dựng cấp quyết định đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn và các địa phương xác định chính xác vị trí mỏ vật liệu, trữ lượng, chất lượng phù hợp cho dư án. Đối với các khu vực thi công đường công vụ hoặc các tuyến đường cấp xã, thôn có đầu tư của Nhân dân, nhà thầu đã cam kết hoàn trả sau khi dự án hoàn thành. Còn lại đường huyện, đường tỉnh và Quốc lộ do tăng lưu lượng vận chuyển so với thiết kế ban đầu làm hỏng kết cấu, chất lượng đường xuống cấp, địa phương đã ưu tiên nguồn vốn để khắc phục sữa chữa, tuy nhiên nguồn ngân sách của huyện còn rất khó khăn. Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng làm rõ đối với chi phí hoàn trả hạ tầng giao thông bị hư hỏng do tăng đột biến lưu lượng xe vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công cao tốc.

Đối với các định mức đặc thù, theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ngày 31-8-2021 của Bộ Xây dựng còn thiếu nhiều định mức chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế trong thi công, nếu tiếp tục dùng thì Bộ cần có hướng dẫn. Trong trường hợp không áp dụng nữa thì cũng có văn bản hướng dẫn để làm cơ sở pháp lý thẩm định dự án.

Một nội dung mà Thanh Hóa quan tâm đó là Luật Xây dựng số 62/2020 sửa đổi Luật Xây dựng năm 2014, trong đó đối với dự án là “báo cáo kinh tế - kỹ thuật” thì không phân cấp cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng, mà trách nhiệm thẩm định thuộc về người quyết định đầu tư. Vì vậy, trường hợp người quyết định đầu tư là cấp xã sẽ khó đảm bảo về chuyên môn. Trong khi cấp xã không có cơ quan chuyên môn như cấp huyện, cấp tỉnh, trình độ năng lực còn hạn chế. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, đối với dự án đầu tư xây dựng là “Báo cáo kinh tế - kỹ thuật” do UBND cấp xã là cấp quyết định đầu tư thì giao cho phòng chuyên môn của UBND cấp huyện thẩm định để làm căn cứ, cơ sở để xã phê duyện báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

Các điểm cầu hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn và các giải pháp khắc phục về giá vật liệu xây dựng tăng cao; áp dụng định mức điều chỉnh đầu tư; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố kịp thời chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn. Đồng thời, theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường. Thường xuyên rà soát, cập nhật các loại vật liệu xây dựng chủ yếu, thiết bị công trình phổ biến vào danh mục để công bố giá.

Đối với các dự án, công trình được thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc phạm vi nghị quyết của Quốc hội về chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đề nghị các địa phương chủ động giao các sở xây dựng và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho từng gói thầu.

Hải Đăng