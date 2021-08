Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 882 tỷ đồng

Tháng 7-2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 882 tỷ đồng, giảm 7,2% so với tháng trước, giảm 4,2% so với tháng cùng kỳ (CK).

Thi công khu dân cư mới Tân Đoài, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương. Ảnh: Việt Hương

Bao gồm, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 372,6 tỷ đồng, giảm 11,9% so tháng trước, giảm 2% CK; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 276,3 tỷ đồng, giảm 3,3% so tháng trước, giảm 1,8% CK; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 233,1 tỷ đồng, giảm 3,4% so tháng trước, giảm 9,9% CK.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương 5.500 tỷ đồng, tăng 1,3% CK. Bao gồm, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 2.417 tỷ đồng, tăng 0,3% CK; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 1.687 tỷ đồng, tăng 3,8% CK; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 1.396 tỷ đồng, tăng 0,3% CK.

Lương Khánh