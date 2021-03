(Baothanhhoa.vn) - Năm 2020, trước những khó khăn, thách thức do diễn biến thời tiết bất thường, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép “Vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020”, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã nỗ lực cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và đời sống Nhân dân, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tiếp nối truyền thống Nhà máy điện Hàm Rồng anh hùng

Công ty Điện lực Thanh Hóa hiện đang quản lý điện 27/27 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 50/50 phường, 28/28 thị trấn, 481/481 xã có điện lưới Quốc gia, 774.104/780.063 số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,24%. Với địa bàn quản lý rộng, thời gian qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, kỹ thuật để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, mặt khác tập trung đầu tư, phát triển lưới điện tại khu vực nông thôn, miền núi… Đặc biệt, công ty đã tích cực đi tắt đón đầu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó sử dụng hiệu quả hệ thống SCADA trong điều độ vận hành hệ thống điện; phát huy và nâng cao hiệu quả vận hành của Trung tâm điều khiển xa để thực hiện tự động hóa TBA không người trực nhằm góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, tích cực triển khai xây dựng lưới điện thông minh, sử dụng công nghệ đọc dữ liệu, thu nhận dữ liệu từ xa; đẩy mạnh việc vận động, tuyên truyền, thỏa thuận ký kết với khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải theo cơ chế phi thương mại; sửa chữa hotline, thay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tử kết hợp hệ thống đo xa, số hóa khách hàng, hợp tác với các đối tác trung gian, các ngân hàng tăng cường thu tiền điện không dùng tiền mặt nhất là trong những thời điểm dịch bệnh Covid-19 kéo dài và có nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng, yêu cầu hạn chế tối đa tập trung nơi đông người. Công ty Điện lực Thanh Hóa áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện đến khách hàng. Ngoài ra, nhận thấy việc nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao từ phía các khách hàng, để góp phần đảm bảo một mặt cho công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mặt khác duy trì ổn định trong công tác vận hành hệ thống lưới điện, công ty tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm… Trong năm 2020 đơn vị đã thực hiện đầu tư và hoàn thành 106/126 dự án, công tác chuẩn bị đầu tư năm 2021 đã hoàn thành 24/24 dự án. Lưới điện được nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 81,2 km đường dây trung thế, 56,6 km đường dây hạ thế, 112 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 193.660kVA; cải tạo khoảng 613,632km đường dây trung áp và 803 trạm biến áp phụ tải; chuyển vận hành cấp điện áp 6,10kV lên vận hành cấp điện áp 22kV, 35kV; xoá bỏ trạm biến áp trung gian, hoàn thành nghiệm thu đóng điện 106 trạm biến áp phụ tải đưa vào khai thác sử dụng trước 30-4-2020 góp phần giảm tổn thất cho các trạm biến áp phụ tải có tổn thất lớn hơn 10% tại 27 Điện lực trực thuộc. Hoàn thành các dự án đa chia đa nối, các dự án cải tạo trạm biến áp 110kV theo tiêu chí điều khiển xa theo kế hoạch. Hoàn thành nghiệm thu và đóng điện Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vượt tiến độ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Xoá bỏ khách hàng sử điện có điện áp thấp; giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện và đảm bảo an toàn trong vận hành lưới điện. Phối kết hợp với các Ban Quản lý dự án của Tổng Công ty triển khai công tác chuẩn bị đầu tư của 23 dự án lưới điện 110kV trên địa bàn; hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, đóng điện hoàn thiện các xuất tuyến sau trạm biến áp 110kV Quảng Xương, Tây Thành Phố, Cẩm thuỷ,; đóng điện đường dây và trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2; đóng điện đường dây và trạm biến áp 110kV XM Long Sơn. Trong năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả việc cấp điện liên tục và ổn định phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các hoạt động chính trị, VHXH, các bệnh viện, khu cách ly trong thời gian dịch bệnh Covid -19 bùng phát... Năm 2020, đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó: Điện thương phẩm có mức tăng trưởng cao nhất trong toàn Tổng công ty với mức tăng 19,66% đạt 5.756,92 triệu kWh (tương ứng tăng 945,72 triệu kWh), vượt chỉ tiêu kế hoạch thương phẩm kế hoạch 5 năm 2016-2020, với tốc độ bình quân là 13,99%/năm, mức tăng bình quân hàng năm là 621 tr.kWh/năm. Trong đó, thành phần CNXD tăng bình quân 18,56%/năm; thành phần QLTD tăng bình quân 8,86%/năm. Chung tay vì cộng đồng Xác định mục tiêu hàng đầu của đơn vị là đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhất cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, góp phần đảm bảo trong công tác quốc phòng – an ninh của tỉnh nhà, nâng cao chất lương dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, CBCNV và người lao động trong công ty luôn lắng nghe, chủ động đem lại những dịch vụ chất lượng với tiêu chí “tin cậy – hiệu quả” đến với khách hàng. Hàng loạt các chương trình được đưa ra và áp dụng như rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng thông qua đơn giản hóa các thủ tục; tra cứu tiền điện và thông báo lịch cắt điện, đăng ký sử dụng các dịch vụ của ngành điện thông qua hệ thống tin nhắn sms, zalo... Qua đó xây dựng và hệ thống lại các chương trình, kế hoạch, hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính nhằm mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ với quyết tâm “Vì niềm tin của bạn”. Đoàn Thanh niên, Công ty Điện lực Thanh Hóa tặng quà cho tập thể giáo viên và học sinh Trường mầm non Yên Khương. Đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng, hàng năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Ủng hộ 100 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, hỗ trợ giảm giá tiền điện 2 lần cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền là 331 tỷ đồng; Đoàn thanh niên của công ty đã vận động hơn 450 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo; xây dựng 01 công trình thắp sáng đường quê tại xã Yên Khương Lang Chánh); trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; dành hơn 1 tỷ đồng cho các hoạt động nhân Tháng Tri ân khách hàng, 213, 8 triệu đồng cho các mục đích hỗ trợ an sinh xã hội... Nhiều hoạt động ý nghĩa được Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai nhân Tháng Tri ân khách hàng năm 2020. Phát huy những kết quả đã đạt được, với truyền thống vẻ vang và bề dày kinh nghiệm được tích lũy trong suốt hơn 57 năm qua… Tập thể lãnh đạo, CBCNV và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Nhiệt điện Hàm Rồng anh hùng, đoàn kết một lòng, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả, cùng nhau phấn đấu hết mình vì dòng điện Tổ quốc, giữ vững niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa với ngành điện, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. NL

