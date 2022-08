Thường Xuân tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão

Để chủ động ứng phó kịp thời trước diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, ngay từ đầu năm 2022, huyện Thường Xuân đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tăng cường kiểm tra, tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi.

Công trình thủy lợi hồ Hón Kín, xã Ngọc Phụng đang được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu cung cấp nước tưới nông nghiệp và công tác phòng, chống thiên tai.

Trên địa bàn huyện Thường Xuân hiện có 4 nhà máy thủy điện đang vận hành, gồm các Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, Xuân Minh, Bái Thượng, Dốc Cáy. Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn cung cấp điện, an toàn đập, hồ chứa, công trình thủy điện, ngay từ đầu năm 2022, chủ đầu tư các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Thường Xuân đã tiến hành rà soát, đánh giá, cập nhật, sửa đổi, bổ sung phương án phòng, chống lũ lụt, quy chế phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan, cơ chế phối hợp vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa trên cùng lưu vực sát với thực tế; rà soát, kiểm tra các hạng mục công trình của nhà máy. Rà soát phương án thông tin, liên lạc, bảo đảm thông suốt trong mọi tình huống. Tuân thủ thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình, đập, hồ chứa và vùng hạ du. Xây dựng các tình huống có thể xảy ra và biện pháp xử lý; chuẩn bị thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện nghiêm quy trình vận hành, xả lũ an toàn; tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão. Bên cạnh đó, ban quản lý các nhà máy thủy điện chủ động phối hợp với địa phương xây dựng các quy định về cách thông báo và ứng xử với từng trường hợp cụ thể, thiết lập hệ thống cảnh báo xả lũ tại công trình. Phối hợp trạm khí tượng thủy văn tại hồ chứa nước Cửa Đạt, Ban Quản lý công trình hồ chứa nước Cửa Đạt thu thập đầy đủ các số liệu để phối hợp trong quá trình quản lý, khai thác và điều hành cũng như xử lý các tình huống có thể xảy ra...

Huyện Thường Xuân hiện có 177 công trình hồ đập, trong đó có 136 đập dâng, 41 hồ chứa nước vừa và nhỏ. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 3 lòng hồ thủy điện, gồm các nhà máy thủy điện Xuân Minh, Cửa Đạt, Dốc Cáy và hồ chứa nước đặc biệt Cửa Đạt. Mặc dù các hồ đập do huyện quản lý thường xuyên được nâng cấp, duy tu nhưng do nhiều công trình được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt nên nhiều hồ, đập không đảm bảo an toàn cần được tu sửa. Theo thống kê, toàn huyện hiện có 16 hồ chứa đang bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ trong mùa mưa lũ. Để đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, nhất là các hồ, đập trong mùa mưa lũ, ngay từ đầu năm, huyện Thường Xuân đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các địa phương tập trung đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát, đánh giá tính ổn định hoạt động của các công trình, nhất là các công trình đầu mối quan trọng để sửa chữa, khắc phục kịp thời những hư hỏng, biểu hiện xuống cấp ở các công trình hồ, đập để đảm bảo an toàn các hồ đập trước và trong mùa mưa lũ năm 2022. Đến nay, huyện đã và đang nâng cấp, cải tạo nhiều công trình hồ đập, như: công trình hồ Hón Kín (xã Ngọc Phụng); hồ Xuân Ngù (xã Xuân Lẹ); hồ Hoán Môn (xã Xuân Cao); hồ Quán Thánh (xã Luận Khê)...

Ngoài nâng cấp, sửa chữa các hồ đập, huyện Thường Xuân còn chỉ đạo các địa phương chuẩn bị phương án phòng, chống mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị vật liệu cọc tre, bao cát, sỏi... để gia cố các chân hồ đập và những điểm có nguy cơ cao bị rò rỉ nước, sạt trượt mái khi có sự cố xảy ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người dân trong việc chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống thiên tai, chủ động phòng, tránh và ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Phối hợp với các nhà máy thủy điện, đơn vị quản lý hồ chứa nước Cửa Đạt thực hiện tốt phương án phòng, chống lụt bão, đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa lũ.

Bài và ảnh: Khắc Công