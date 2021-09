Thực hiện “Mục tiêu kép” ở huyện Nông Cống

Huyện Nông Cống đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID–19 hiệu quả, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, song việc phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội đã tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. Dịch bệnh COVID–19 cơ bản được kiểm soát, tính mạng, sức khỏe của Nhân dân được bảo đảm; nhiều chỉ tiêu về kinh tế tiếp tục tăng trưởng.

Nông dân xã Yên Mỹ thu hoạch lúa vụ thu mùa năm 2021.

Ngày 28-7-2021, trên địa bàn huyện Nông Cống xuất hiện ca dương tính với COVID-19 đầu tiên, đến ngày 19-8-2021 tổng số ca bệnh dương tính là 45 ca. Cũng trong thời gian này, đã tổ chức cách ly tập trung tại huyện đối với 200 người, trong đó 88 người đã hết thời gian cách ly, 112 người đang trong thời gian cách ly; thực hiện cách ly tập trung tại các xã, thị trấn đối với 2.251 người, trong đó 741 người đã hết thời gian cách ly, 1.510 người đang trong thời gian cách ly; thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với 5.525 người, trong đó 4.970 người đã hết thời gian cách ly, 555 người đang trong thời gian cách ly; lấy 13.555 mẫu xét nghiệm PCR, 45 mẫu có kết quả dương tính; test kháng nguyên sàng lọc 1.850 mẫu, có 7 mẫu dương tính, làm lại xét nghiệm PCR còn 5 mẫu dương tính. Để thực hiện có hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Nông Cống đã thành lập thêm 4 cơ sở cách ly tập trung của huyện tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Trường THPT Nông Cống III, công sở xã Trung Ý cũ, công sở xã Yên Mỹ cũ, để đáp ứng nhu cầu khi người về từ vùng dịch tăng, vượt khả năng đáp ứng của các xã, thị trấn... Triển khai thực hiện tiêm phòng vắc-xin COVID-19 theo kế hoạch tỉnh giao. Từ khi xảy ra dịch bệnh COVID–19 trên địa bàn thị trấn Nông Cống, Ban Chỉ đạo huyện, Trung tâm Chỉ huy huyện, định kỳ tổ chức hội nghị và hội nghị đột xuất khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nghe báo cáo tình hình dịch bệnh, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo, thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế các xã, thị trấn đối với tất cả người từ địa phương khác về địa bàn; rà soát, phân loại ngay từ trạm y tế xã, thị trấn đối với các công dân trở về từ các vùng có dịch, đối tượng có yếu tố nguy cơ để có biện pháp cách ly, giám sát y tế ngay từ lúc về địa phương... Thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Trung tâm Chỉ huy huyện, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các xã, thị trấn. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn định kỳ hàng ngày rà soát, thống kê, báo cáo các trường hợp từ vùng dịch, từ tỉnh ngoài, xuất nhập cảnh trái phép trở về huyện để áp dụng biện pháp cách ly phù hợp.

Đi đôi với phòng, chống dịch bệnh COVID–19, trong tháng 8-2021, UBND, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, như: Chỉ đạo các xã, thị trấn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng vụ thu mùa; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh cúm gia cầm. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tại các xã, thị trấn theo phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục tổ chức sản xuất 175 ha lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã Tượng Văn, Trường Sơn, Tế Lợi, Minh Nghĩa, Thăng Bình; duy trì 2 mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại các xã Trường Sơn, Thăng Long, Tế Lợi và thị trấn Nông Cống; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu 2 mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao hiện có tại thị trấn Nông Cống và xã Tế Lợi; duy trì 2 mô hình sản xuất rau, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao tại xã Vạn Hòa; xây dựng 5 mô hình đầu tư về cơ sở hạ tầng phục vụ trồng các loại cây ăn quả tại các xã Thăng Long, Công Liêm, Công Chính, Yên Mỹ. Hoàn thiện hồ sơ trình đánh giá xếp hạng cho 2 sản phẩm OCOP: dưa Aiko và thịt lợn an toàn VietGAP Xuân Hiếu... Khuyến khích Nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi bò, gia cầm theo hướng trang trại bảo đảm an toàn dịch bệnh. 8 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và đã tích tụ được hơn 703,7 ha; trong đó, trồng trọt 222,59 ha, chăn nuôi 420,49 ha và diện tích còn lại là nuôi trồng thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Rà soát, nắm bắt tình hình công dân từ vùng dịch trở về địa phương, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung theo quy định; lấy mẫu, gửi xét nghiệm kịp thời; thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng test kháng khuyên tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu vực tập trung đông người theo chỉ đạo của tỉnh; đồng thời, giám sát chặt chẽ theo quy định đối với các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà... Xây dựng, triển khai thực hiện tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 theo kế hoạch phân bổ vắc-xin của tỉnh. Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân thu hoạch lúa vụ thu mùa kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai và thực hiện phương án sản xuất vụ đông 2021-2022. Thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021 đạt kết quả cao nhất và phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Rà soát, đánh giá các công trình phục vụ phòng, chống bão lụt để có giải pháp khắc phục trước và trong mùa mưa bão; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng công trình. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định, xét và công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021... Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường xúc tiến đầu tư vào địa bàn; đồng thời, cung cấp kịp thời thông tin về các dự án triển khai theo kế hoạch, các dự án triển khai mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Chỉ đạo các nhà trường triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2021-2022, gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác trong trường học.

Bài và ảnh: Xuân Hùng