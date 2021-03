Thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách Nhà nước

Ngay từ đầu năm, ngành thuế triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, tích cực thu hồi nợ đọng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, vượt qua khó khăn, tăng trưởng, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn trong ca sản xuất.

Theo báo cáo của Cục thuế, thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2021 là 2.708 tỷ đồng, đạt 16,5% dự toán giao, bằng 96,7% so với cùng kỳ. Trong đó, đối với khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 329 tỷ đồng, đạt 21,4% dự toán giao, tăng 46% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 698 tỷ đồng, đạt 23,3% dự toán giao, tăng 0,1% so với cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 362 tỷ đồng, đạt 19,1% dự toán giao, bằng 96,8% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 137 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán giao, bằng 87% so với cùng kỳ..

Đại diện lãnh đạo Cục thuế cho biết: Ngành thuế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách Nhà nước; hàng tháng, tổ chức đánh giá, phân tích tình hình thu ngân sách cụ thể đến từng địa bàn, theo từng sắc khuế, khoản thu để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đến thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các đơn vị giao, triển khai thực hiện có hiệu quả dự toán thu đến từng lĩnh vực, doanh nghiệp làm cơ sở giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành, huyện, thị xã, thành phố để tăng cường công tác quản lý thu, trọng tâm lĩnh vực ngoài quốc doanh. Đôn đốc, thu hồi kịp thời tiền thuế, tiền phạt qua công tác thanh tra, kiểm tra vào ngân sách Nhà nước; bảo đảm 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy trình. Xây dựng, triển khai thực hiện đề cương thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác trao đổi nghiệp vụ, nâng cao năng lực và kỹ năng, phù hợp với từng đối tượng thanh tra, kiểm tra cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế trong việc phát hiện phương thức, thủ đoạn, hành vi gian lận mới bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn để thực hiện tốt công tác quản lý thuế và ngăn chặn kịp thời đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đồng thời, tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra. Cục thuế tập trung chỉ đạo các phòng, chi cục thuế giao chỉ tiêu thu nợ đến từng công chức, hàng tháng, quý kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố để xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất; đôn đốc nợ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định nộp tiền sử dụng đất. Rà soát lại toàn bộ các tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất khi hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất để đôn đốc thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất kịp thời, theo đúng quy định. Ngoài ra, ngành thuế rà soát, phân cấp quản lý thu cho các chi cục thuế quản lý đối với những doanh nghiệp có quy mô và ngành nghề kinh doanh phù hợp để bảo đảm quản lý chặt chẽ và sát với thực tế tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giải quyết hoàn thuế chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế; căn cứ mức độ rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế. Đi đôi với đó, ngành thuế tổ chức hội nghị đối thoại, kết hợp tập huấn chính sách thuế mới cho người nộp thuế. Thực hiện tốt quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”.

Bài và ảnh: Hùng Cường