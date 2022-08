Thiệu Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án

Những tháng đầu năm, huyện Thiệu Hóa tiếp tục tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình theo đúng thiết kế.

Thi công rãnh thoát nước, lát đá vỉa hè Quốc lộ 45, đoạn qua thị trấn Thiệu Hóa.

Để các công trình, dự án đầu tư bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền đến các hộ dân bị ảnh hưởng về việc Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, khi đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa, hiện trên địa bàn có một số công trình, dự án do ban làm chủ đầu tư đang triển khai thi công, như: dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973) tại xã Thiệu Viên, với các hạng mục di tích nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, hội trường lớn, nhà truyền thống, bia giới thiệu di tích, hào, hầm chữ A, thiết bị nội thất, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, cải tạo đường bê tông trước di tích, kè hồ, sân đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, xây dựng hoàn trả các công trình thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, công sở UBND xã Thiệu Viên, sân thể thao xã; tổng mức đầu tư khoảng 29,792 tỷ đồng. Hiện nay, nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật tư, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án và hiện khối lượng đạt khoảng 45%, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch... Dự án thoát nước, bó vỉa và lát đá vỉa hè Quốc lộ 45, đoạn từ cầu Thiệu Hóa đến cầu Thiệu Trung; đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới hệ thống rãnh thoát nước; lắp đặt bó vỉa, lát vỉa hè, hố trồng cây bằng đá; mở rộng mặt đường và cầu bản qua kênh tiêu Đô Cương trên tuyến Quốc lộ 45, nối dài các cống qua đường; hoàn trả mương thủy lợi. Chiều dài tuyến khoảng 2.560m (điểm đầu Km 0+00 tại đầu cầu Thiệu Hóa, điểm cuối Km2+256 tại nút giao đường vào cầu Thiệu Trung); tổng mức đầu tư khoảng 35,9 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang triển khai thi công vỉa hè từ cầu Thiệu Hóa đến Bệnh viện Đại An, thi công lát đá trái tuyến (đối diện Bệnh viện Đại An), thi công lát đá đoạn khu dân cư tiểu khu 13 và tiểu khu Ba Chè...; giá trị khối lượng đạt khoảng 85%, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Đi đôi với đó, huyện Thiệu Hóa đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án và sẽ khởi công trong thời gian tới, gồm: dự án đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, đoạn từ xã Hoằng Xuân (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa); dự án đường giao thông đoạn tránh ngã ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến thị trấn Thiệu Hóa; dự án đường Nam sông Chu, từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm; dự án đường giao thông từ Quốc lộ 45 đi trung tâm hành chính mới rẽ trái đi đường tỉnh 516C, rẽ phải đi đường huyện ĐH.TH05 (kênh Nam)... và một số dự án trường học, như xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT Nguyễn Quán Nho, Trường Mầm non Thiệu Viên; dự án xây dựng nhà lớp học, phòng học bộ môn 3 tầng 18 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Lê Văn Hưu.

Thực tế những năm qua cho thấy, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa không có công trình, dự án nào không thể thực hiện vì lý do không giải phóng được mặt bằng... Đến nay, các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn đang phát triển, kết nối giữa các xã, thị trấn, các vùng sản xuất và các địa phương... Hạ tầng thủy lợi được tăng cường đầu tư, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ sản xuất. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục - đào tạo được tăng cường, từng bước hiện đại... Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục đôn đốc, giám sát các nhà thầu để bảo đảm tiến độ thi công, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư để triển khai xây dựng theo đúng kế hoạch. Trong đó, chú trọng đầu tư, kêu gọi đầu tư hệ thống giao thông kết nối huyện với các địa phương; nâng cấp các tuyến đường liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng. Tiếp tục củng cố, nâng cấp các công trình văn hóa - xã hội phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Bài và ảnh: Xuân Hùng