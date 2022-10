Thị xã Bỉm Sơn thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế

9 tháng năm 2022, thị xã Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành; sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Một dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH KH Vina, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn.

Ngay từ những ngày đầu năm, từ thị xã đến các phường, xã; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, tập trung đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, chính vì vậy kinh tế toàn thị xã tiếp tục có bước phát triển. Theo báo cáo của UBND thị xã Bỉm Sơn, 9 tháng năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn là 23.512,8 tỷ đồng, đạt 70,8% kế hoạch (KH), tăng 12,9% so với cùng kỳ (CK). Cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng chiếm 74,76%, thương mại - dịch vụ chiếm 24,34%, nông - lâm - thủy sản chiếm 0,9%. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 16.627,4 tỷ đồng, đạt 67,9% KH, tăng 13,1% so với CK. Tổng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ 6.698 tỷ đồng, bằng 78,8% KH, tăng 12,8% so với CK. Giá trị hàng hóa xuất khẩu 152,8 triệu USD, đạt 87,3% KH, tăng 34,2% so với CK; giá trị hàng hóa nhập khẩu 41,18 triệu USD, tăng 44% so với CK. Công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm được thị xã tăng cường thực hiện.

Đi đôi với đó, công tác phát triển doanh nghiệp được thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, có 54 doanh nghiệp mới được thành lập, bằng 100% so với CK. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 187,4 tỷ đồng, bằng 83,7 KH, bằng 98,7% so với CK. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 20,2 ha, bằng 67,3%?? KH. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác phát triển sản phẩm OCOP được thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện và có 2 sản phẩm cá kho niêu Hà Hoa, giò lụa Tiến Quý đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Bên cạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, thị xã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến trung tuần tháng 9-2022, xã Quang Trung đang hoàn thiện hồ sơ xã NTM nâng cao, hồ sơ thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM để báo cáo, trình các sở, ban, ngành thẩm tra. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thị xã quan tâm chỉ đạo, cơ bản các dự án đầu tư công được thi công bảo đảm tiến độ, như: Trung tâm y tế, các dự án nâng cao cơ sở vật chất trường học (THCS Bắc Sơn, THCS Ngọc Trạo, Tiểu học Ngọc Trạo, Mầm non Lam Sơn, liên cấp Quang Trung, liên cấp Phú Sơn)... Đồng thời, tích cực chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thiết kế bản vẽ thi công, bảo đảm triển khai thực hiện trong năm 2022, như đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, nâng cấp cải tạo đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, cải tạo đường Tôn Thất Thuyết, các dự án hạ tầng khu dân cư mới… Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường. Thị xã đã lập xong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất. Đã cấp 93 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 66 trường hợp, thu hồi đất thực hiện 7 dự án bảo đảm tiến độ, tạo điều kiện để các nhà đầu thực hiện dự án, tạo môi trường thuận lợi để các dự án vào đầu tư trên địa bàn. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về tài nguyên và môi trường. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án được thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Trong 3 tháng cuối năm, thị xã phấn đấu tổng giá trị sản xuất địa bàn 9.715 tỷ đồng; trong đó, công nghiệp - xây dựng 7.877 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ 1.802 tỷ đồng, nông - lâm - thủy sản 36,6 tỷ đồng. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 9,8 ha, giá trị xuất khẩu 22,2 triệu USD... tổng vốn đầu tư phát triển 1.340 tỷ đồng.

Đồng chí Trịnh Tuấn Thành, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, cho biết: Phát huy kết quả đã đạt được và để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, UBND thị xã tiếp tục tập trung cao cho việc triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết HĐND thị xã đã đề ra. Đồng thời, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành trong 3 tháng cuối năm, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, có tính đột phá để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của thị xã; chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như giải phóng mặt bằng, lao động...

Thị xã phối hợp với các sở, ban, ngành thu hút các dự án đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn, giá trị gia tăng cao. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Quang Trung, các phòng, ban có liên quan rà soát các tiêu chí để sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận xã Quang Trung đạt NTM nâng cao, thị xã Bỉm Sơn hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trong năm 2022. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đô thị, tài nguyên và môi trường, trật tự đô thị, nhất là quản lý đất đai, giảm số vụ vi phạm về đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

Thị xã tiếp tục đôn đốc kiểm tra việc thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản, thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường trong khai thác khoáng sản. Tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; quan tâm công tác giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã và các phường, xã. Tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Bài và ảnh: Xuân Hùng