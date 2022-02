Thị trấn Phong Sơn thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy) đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế; trong đó, chú trọng phát triển những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại,...

Cửa hàng kinh doanh sản phẩm mẹ và bé tại thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy).

Trên cơ sở xác định rõ những lợi thế, thị trấn Phong Sơn đã khuyến khích, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng tập trung, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập trên diện tích đất canh tác. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân tích tụ hơn 33 ha để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa cũng như mở rộng diện tích sản xuất các loại cây trồng, như: lúa, ngô, khoai lang, rau màu các loại, cây gai xanh,... Nhiều mô hình sản xuất được triển khai, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế, như: trồng cây ăn quả, rau an toàn,... Thời gian qua, tuy việc phát triển chăn nuôi trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhưng thị trấn đã tập trung chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; đồng thời, chuyển đổi mô hình chăn nuôi, đầu tư xây dựng trang trại thích hợp với điều kiện của người dân. Tạo điều kiện cho người dân tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi do các đơn vị chuyên môn trong huyện tổ chức, triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo đúng kế hoạch đề ra. Hiện nay, toàn thị trấn có hơn 745 con trâu, bò; 887 con lợn; 40.036 con gia cầm và 9.350 đàn ong.

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng các ngành nghề, dịch vụ vẫn duy trì được hoạt động ổn định, doanh thu đạt 774 tỷ đồng năm 2021; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể vừa tuân thủ các biện pháp chống dịch, vừa duy trì hoạt động. Đồng thời, đầu tư mở rộng, áp dụng các phương thức kinh doanh theo hướng hiện đại và nhiều cửa hàng được đầu tư quy mô lớn đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Các cơ sở dịch vụ, thương mại trên địa bàn thị trấn phát triển đa dạng các loại hình để thu hút việc buôn bán, trao đổi hàng hóa. Bên cạnh đó, thị trấn cũng đã tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, năm 2021, thị trấn đã hoàn thành kế hoạch phát triển doanh nghiệp.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2022, thị trấn Phong Sơn phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên 69,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó, ưu tiên phát triển cây gai xanh. Phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại; chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí thị trấn an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng phát triển nghề thủ công truyền thống; tiếp tục nghiên cứu, phát triển các ngành nghề mới đối với những sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có khả năng thích ứng với dịch COVID-19; phục hồi các loại hình dịch vụ như vận tải, du lịch, ăn uống, giải trí... Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng giao thông. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án trọng điểm. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút phát triển doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu thành lập 17 doanh nghiệp trong năm 2022.

Bài và ảnh: Lê Ngọc