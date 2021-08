Thanh Hóa: Bảo đảm cung ứng hàng hoá cho người dân trong mọi tình huống

Trước thông tin về một số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng xảy ra tại huyện Nông Cống và TP Sầm Sơn, nhiều người dân Thanh Hóa đã đi mua tích trữ các mặt hàng thiết yếu. Theo Sở Công thương, tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố, hàng hóa tại chỗ vẫn dồi dào, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng với giá bình ổn. Người dân không nên hốt hoảng dẫn đến mua sắm chưa cần thiết.

Khách hàng đến mua sắm tại Siêu thị The City Chi nhánhTriệu Sơn

Những ngày gần đây, do tình hình dịch, bệnh COVID-19 diễn biến nhanh, phức tạp nên gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong Nhân dân. Từ sáng sớm 26-8 các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh trên địa bàn TP Thanh Hoá đã xảy ra tình trạng số người dân đi mua nhu yếu phẩm tăng đột biến, nhất là thịt, cá, gạo, mì tôm, trứng, dầu ăn, giấy vệ sinh…

Ông Lê Văn Liêm, Giám đốc Siêu thị Co.opMart Thanh Hoá cho biết, trong hai ngày qua khách tới siêu thị tăng đột biến, lượng hàng hoá xuất ra cũng tăng 20-25% so với những ngày trước đó. Để đáp ứng nhu cầu của người dân siêu thị đã tìm kiếm nguồn cung, lượng hàng hóa nhập về tăng thêm 50%, bảo đảm cung ứng không những đủ mà còn dồi dào, phong phú các chủng loại. Co.op Mart Thanh Hoá cam kết sẽ cung cấp hàng hoá cho người dân với giá bình ổn ở tất cả các mặt hàng.

Lượng hàng hóa tại siêu thị Vinmart+ Trung tâm Thương mại Vincom khá dồi dào.

Tại siêu thị Big C, Vinmart, Vinmart+ và một số cửa hàng tạp hóa lớn trên địa bàn TP Thanh Hoá cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến, khối lượng hàng hoá được tiêu thụ tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Tại chợ Đầu mối rau của quả Đông Hương vài ngày ngần đây có hiện tượng người dân đi mua thực phẩm như gạo, thịt, cá, dầu ăn, mỳ tôm, giấy vệ sinh… nhiều hơn mọi ngày, nhưng nguồn cung hàng hoá rất dồi dào, không có tình trạng hết hàng, khan hiếm hàng hoá. Mặc dù lượng thương lái, tiểu thương và người tiêu dùng đến chợ khá đông, nhưng BQL luôn làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Khách hàng đến siêu thị Co.op Mart Thanh Hoá được khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi mua sắm.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, Sở Công thương đã chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch bảo đảm cung ứng hàng hóa được xây dựng theo 3 cấp độ gồm: Cấp độ 1 là khi dịch, bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn tỉnh. Người dân có tâm lý hoang mang sẽ mua hàng hóa tích trữ gây hiện tượng thiếu hàng tại một số điểm bán hàng trong ngắn hạn. Cấp độ 2 là dịch, bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, hoạt động lưu thông, cung ứng hàng hóa cho thị trường chậm do lao động của các doanh nghiệp cung ứng hàng hoá và doanh nghiệp sản xuất không đi làm. Bên cạnh đó, sức mua hàng hoá của người dân cho nhu cầu dự trữ, giả định tăng từ 30%-50% trong thời gian 30 ngày. Cấp độ 3 là khi dịch, bênh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 1.000 trường hợp mắc. Xuất hiện các khu vực bị cách ly do dịch bệnh với số lượng đông người, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu vực bị cách ly ngừng hoạt động, cần sự hỗ trợ và cung cấp trực tiếp về thực phẩm thiết yếu và hàng hóa phục vụ sinh hoạt cho các khu vực này. Tập trung cung cấp thực phẩm cho các khu vực bị cách ly; đồng thời đảm bảo hàng hoá cung ứng do lượng mua tăng do nhu cầu tích trữ.

Người dân thực hiện khai báo y tế trước khi vào chợ Nam Thành, phường Đông vệ, TP Thanh Hóa.

Ở thời điểm hiện tại, các phương án đang được các sở, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai theo đúng quy trình. Đồng thời, Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng cơ bản phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong trường hợp giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Siêu thị Co.op Mart Thanh Hoá đã nhập thêm 50% số lượng hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân

Ông Trần Đức Lương, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, Sở đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối bán lẻ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn để lên phương án và ước tính khả năng cung ứng hàng của từng đơn vị để có phương án đưa hàng theo từng kịch bản bảo đảm nguồn cung trong các tình huống và bình ổn thị trường. Chỉ đạo các đơn vị phân phối tích trữ đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, đảm bảo đủ cho người dân phòng tránh dịch bệnh. Nếu có tình trạng găm hàng, đẩy giá các loại thực phẩm, Sở Công thương sẽ phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. Người dân cần tỉnh táo, theo dõi các thông tin chính thống để tránh hoang mang, lo lắng, gây nhiễu loạn thị trường.

Hà Châu