Thanh Hóa ban hành Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2021

Năm 2020, Thanh Hóa đã gieo trồng được 408.099 ha, đạt 99,5% kế hoạch (KH), giảm 6.205 ha so với cùng kỳ (CK). Trong đó, vụ đông gieo trồng được 50.294 ha, đạt 100,6% KH, tăng 1.569 ha so với cùng kỳ; vụ đông xuân gieo trồng được 200.520 ha, đạt 98,8% KH, giảm 5.767 ha so với CK; vụ thu mùa gieo trồng được 157.285 ha, đạt 100,5% KH, giảm 2.007 ha so với CK. Diện tích cây lúa 231.205 ha đạt 99,23% KH, giảm 6.760 ha so với CK; cây ngô 42.655 ha đạt 94,33% KH, giảm 3.396 ha so với CK; cây mía 18.882 ha đạt 77,4% KH, giảm 5.525 ha so với CK; cây sắn 14.967 ha đạt 110,86% KH, tăng 296 ha so với CK; rau đậu các loại 51.007 ha đạt 107,8% KH, tăng 4.957 ha so với CK. Năng suất lúa bình quân 59 tạ/ha đạt 101,7% KH, tăng 0,1 tạ/ha so với CK; năng suất ngô bình quân 46 tạ/ha đạt 102,2% KH, tăng 0,25 tạ/ha so với CK. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1.564.310 tấn đạt 100% KH, giảm 48.481 tấn so CK. Trong đó, vụ đông ước đạt 71.467 tấn, vụ đông xuân ước đạt 819.854 tấn, vụ thu mùa ước đạt 672.989 tấn.