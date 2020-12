Tăng cường phòng, chống đói, rét cho vật nuôi

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong vụ đông xuân 2020-2021 sẽ có nhiếu đợt không khí lạnh, có đợt rét đậm, rét hại. Để chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 4934/SNN&PTNT-CNTY về việc tăng cường phòng, chống đói, rét cho vật nuôi trong vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021.

Công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai các hoạt động cụ thể về phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn gia súc. Thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói, rét; chú trọng khu vực vùng cao, xã biên giới, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét và xây dựng phương án ứng phó kịp thời khi rét đậm, rét hại xảy ra.

- Giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cấp xã và người đứng đầu thôn, bản phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huy động nguồn nhân lực tại chỗ, bám sát địa bàn, khẩn trương hướng dẫn đến tận hộ gia đình áp dụng các biện pháp, phòng chống đói rét cho vật nuôi.

- Bố trí nguồn ngân sách dự phòng để đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống đói, rét cho vật nuôi; hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, che chăn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho vật nuôi.

- Kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh và thức ăn khô (rơm, cỏ khô), thức ăn ủ chua và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò.

- Những ngày rét nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C, tuyên truyền, vận động người chăn nuôi không cho trâu, bò làm việc và không chăn thả tự do; đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát; áp dụng các biện pháp giữ ấm cho trâu, bò; đặc biệt là bê, nghé non; đồng thời bổ sung muối, khoáng và thức ăn tinh trong những ngày rét đậm, rét hại. Đối với gia cầm phải có đèn sưởi; củng cố chuồng trại chăn nuôi, che chắn giữ khô nền chuồng, kín, ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi.

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tiến hành tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia cầm; tẩy ký sinh trùng cho trâu bò. Áp dụng các biện pháp phòng, chống các bệnh liên quan đến mùa rét như cước chân, ký sinh trùng. Thường xuyên theo dõi tình hình đàn gia súc, gia cầm; phát hiện kịp thời vật nuôi ốm để cách ly xử lý kịp thời.

Lê Hoà