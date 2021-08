Tăng cường các giải pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2021

Chiều 4-8, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách Nhà nước (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tỉnh Thanh Hoá đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2021 và bàn giải pháp thu ngân sách Nhà nước (NSNN) những tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Đại diện Cục Thuế tỉnh phát biểu tại hội nghị

7 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch, bệnh COVID-19, song Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá, cấp uỷ, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác thu NSNN, phối hợp với cơ quan Thuế trong thu nợ đọng, nhất là tiền sử dụng đất và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Đồng thời, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút các doanh nghiệp (DN) trong, ngoài tỉnh đầu tư, phát triển sản xuất trên địa bàn.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nhờ đó, công tác quản lý thu, thu nợ và chống thất thu NSNN đạt kết quả khả quan. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đạt hơn 19.300 tỷ đồng, trong đó thu NSNN nội địa đạt 12.017 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán được giao, bằng 119,5% so với cùng kỳ. Số thu NSNN từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt hơn 7.341 tỷ đồng, bằng 104,53% so với cùng kỳ, đạt 71,98% so với chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao.

Thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách Nhà nước tỉnh Thanh Hoá tham gia ý kiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá đã chỉ ra một số khó khăn trong quá trình thực hiện việc thu NSNN, như: Công tác thu NSNN những tháng đầu năm chịu ảnh hưởng của một số chính sách giảm thuế từ năm 2020, chính sách gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, ngày 19-4-2021 của Chính phủ; tiền nợ sử dụng đất của một số dự án kéo dài do một số nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tiến độ thu tiền sử dụng đất; tổng số tiền sử dụng đất còn phải theo dõi, đôn đốc, xử lý đến hết tháng 7-2021 là 4.242 tỷ đồng; Công tác cưỡng chế, thu nợ thuế còn nhiều khó khăn, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh đạt 1.240 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 1.013 tỷ đồng, nợ khó thu là 227 tỷ đồng.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo, đánh giá những nguyên nhân và dự toán công tác thu NSNN những tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để công tác thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực thu NSNN. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thu NSNN những tháng cuối năm, cần sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện các giải pháp thu NSNN theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7507/UBND-KTTC, ngày 2-6-2021. Ngành Thuế phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, khai thác nguồn thu đạt dự toán thu năm 2021. Đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác thu nợ, xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội bảo đảm đúng đối tượng, thủ tục, hồ sơ quy định, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được giao.

Ngành Hải quan tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số vào quá trình thu NSNN, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất - nhập khẩu và DN xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quá trình thực hiện thu NSNN. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và xử lý cho người nộp thuế những chính sách mới ban hành của Chính phủ, UBND tỉnh để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN tiếp tục ổn định sản xuất, kinh doanh, vượt qua những khó khăn, thách thức trong tình hình mới.

Đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, bổ sung thêm thành phần các thành viên BCĐ cấp tỉnh để hoạt động thu ngân sách hiệu quả hơn.

Lê Hoà