Tăng cường các biện pháp giữ ổn định hoạt động cho Ngân hàng SCB chi nhánh Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 5032/UBND-KTTC chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp giữ ổn định hoạt động cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Thanh Hóa (SCB Thanh Hóa).

Khách hàng đến giao dịch tại SCB Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa chủ động nắm bắt các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động của SCB; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Ngân hàng SCB Chi nhánh Thanh Hóa và tham mưu kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo Chi nhánh hoạt động liên tục và ổn định, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người gửi tiền. Tiếp tục kiểm soát, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý cán bộ, kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh để vận động, lôi kéo khách hàng rút tiền từ SCB Thanh Hóa, gửi sang ngân hàng mình, gây khó khăn cho hoạt động của SCB Thanh Hóa nói riêng và bất ổn cho hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nói chung.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền rộng rãi nội dung Thông cáo báo chí ngày 8-10-2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc “khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung...”; có kế hoạch chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời, đầy đủ trên các phương tiện truyền thông về hoạt động của SCB Thanh Hóa.

Công an tỉnh tăng cường các biện pháp an ninh, trật tự trên địa bàn, hỗ trợ SCB Thanh Hóa giữ vững ổn định, an toàn trong quá trình hoạt động; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các thông tin tiêu cực, không đúng sự thật, nhất là trên môi trường mạng, gây hoang mang dư luận, tác động xấu đến tâm lý của người gửi tiền, gây bất ổn cho công tác tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Khánh Phương