Sun Group – Từ khát vọng nâng tầm vị thế Việt Nam đến những hệ sinh thái tỷ đô

Năm 2009, tuyến cáp treo đầu tiên của khu du lịch Sun World Ba Na Hills đi vào hoạt động. Cũng từ đó, những công trình chất lượng và đẳng cấp thế giới “made in Vietnam” lần lượt ra đời cùng sự lớn mạnh của thương hiệu Sun Group, tạo nên những hệ sinh thái đồng bộ, bài bản, bền vững trên khắp ba miền đất nước.

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Khánh Phan

Khát vọng “để người Việt có thể ngẩng cao đầu bước ra thế giới”

Ba năm trước, khi thương hiệu vui chơi giải trí Sun World của tập đoàn Sun Group đã nổi tiếng khắp cả nước và ghi những dấu ấn trên thế giới, góp phần nâng tầm du lịch Việt, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Sun Group đã chia sẻ một lý do tưởng chừng rất bình dị cho những nỗ lực của tập đoàn này: “Chúng tôi mong muốn đem đến nhiều hơn nữa những trải nghiệm vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, để du khách Việt không phải sang tận nước ngoài đi chơi công viên”.

Từ mong ước giản dị đó, Sun Group đã không chỉ thành công trong việc “mang thế giới về Việt Nam”, mà họ còn đưa Việt Nam đến với thế giới một cách đầy thuyết phục. Hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng thuộc thương hiệu Sun Hospitality Group của Sun Group được vinh danh trong các giải thưởng danh giá quốc tế. Cái tên “Việt Nam” liên tục được xướng lên trong những lễ trao giải bên cạnh các “ngôi sao du lịch” toàn thế giới, khẳng định đẳng cấp của du lịch nghỉ dưỡng Việt. Và những hình ảnh tráng lệ, sang trọng của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort– nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 - được truyền thông khắp thế giới, đã thực sự gây ấn tượng mạnh, mang đến cái nhìn khác biệt cho du lịch Việt Nam.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort– nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017.

Với Sun World và Sun Hospitality Group, Sun Group đã tiên phong tạo nên một xu hướng vui chơi giải trí “đa trong một” tại Việt Nam. Không chỉ bắt kịp xu hướng thế giới, mà còn tạo nên những sức hút mang đậm tinh thần Việt.

Nhưng không dừng lại ở đó, Sun Group còn có ước mơ lớn hơn.

Uớc mơ mang phồn thịnh tô màu cho những vùng đất

Một hệ sinh thái mang thương hiệu Sun Group đã thành hình. Với ba thương hiệu Sun World, Sun Hospitality Group và Sun Property Group hoạt động đồng bộ trong ba lĩnh vực Vui chơi giải trí - Du lịch nghỉ dưỡng - Bất động sản cao cấp, được kiến tạo bài bản, ở cả 3 miền đất nước, Sun Group đã mang tới cho khách hàng trải nghiệm “all-in-one” đẳng cấp, chất lượng, khác biệt. Sự đồng bộ trong chất lượng, tiêu chuẩn hoạt động được vun đắp bởi cả ba “chân kiềng” đã tối đa hóa được giá trị của cả hệ sinh thái, mang lại giá trị tối ưu và lâu dài cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Những hệ sinh thái đa màu sắc với tiêu chuẩn quốc tế đã “đánh thức” những vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác xứng tầm, bằng sự phong phú trong trải nghiệm, bằng sự đủ đầy trong đời sống, và bằng sự thịnh vượng đang mỗi ngày có mặt rõ nét hơn tại Sa Pa, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng hay Phú Quốc…

Đại Tượng Phật A Di Đà tại Sun World Fansipan Legend.

Đến Sa Pa ngày nay, bạn sẽ ngỡ ngàng trước “cuộc chuyển mình” ngoạn mục của thị trấn sương mù ngày nào. Một khu du lịch tầm cỡ Sun World Fansipan Legend đưa du lịch Lào Cai thăng hạng thế giới với các giải thưởng danh giá. Một Hotel de la Coupole, MGallery - khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại xứ sương mù với những tiêu chuẩn và trải nghiệm đẳng cấp. Một dự án bất động sản Sun Plaza Cầu Mây đang dần thành hình, đồng điệu và giao hòa với nét văn hóa Tây Bắc đặc trưng, tạo nên không gian mua sắm, giải trí vừa sang trọng, tinh tế, vừa đậm sắc màu bản địa.

Bên trong khu nghỉ dưỡng Premier Village Halong Resort.

Trong khi đó, Quảng Ninh với sức bật mạnh mẽ những năm qua đã không ngừng vượt lên, dẫn đầu về lượng khách đến, nhờ sự góp mặt của những dự án đẳng cấp mà Sun Group đã nỗ lực tạo nên. Đó là Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Halong Complex lớn nhất miền Bắc, Khu nghỉ dưỡng Premier Village Halong Resort hay khu nghỉ dưỡng suối khoáng chuẩn Nhật đầu tiên của Việt Nam, những dự án bất động sản cao cấp hàng đầu như Sun Grand City Feria, tới đây là Sun Onsen Village – Limited Edition, Sun Marina Town, những công trình không-thủy-bộ quy mô như Sân bay quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách Hạ Long, cao tốc Hạ Long- Vân Đồn, Vân Đồn-Móng Cái… Sun Group đã tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông đẳng cấp nhất cả nước, góp phần trang hoàng cho vùng di sản bằng sự phồn thịnh, tràn đầy sức sống.

Công viên Châu Á – Asia Park tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Và chắc chắn không thể không nhắc đến câu chuyện của Đà Nẵng, điểm dừng chân đầu tiên của Sun Group khi trở về từ Ukraine. Từ một “trạm trung chuyển” tại miền Trung, với sự chung tay góp sức của Sun Group, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến nổi tiếng toàn thế giới với tuyệt tác Cầu Vàng, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Công viên Châu Á – Asia Park hay Premier Village Danang Resort - khu nghỉ dưỡng biệt thự dành cho gia đình hàng đầu thế giới, khách sạn MICE hàng đầu Novotel Danang Premier Han River….

Nhà hàng Pink Pearl tại khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Nam Phú Quốc có lẽ là điểm đến mang đậm nhất dấu ấn thay da đổi thịt khi có sự xuất hiện của cái tên Sun Group. Gần 50 công trình mà Sun Group đã và đang kiến tạo đã góp phần đưa Phú Quốc ghi danh trên bản đồ nghỉ dưỡng toàn cầu, với những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park, những dự án hứa hẹn đưa An Thới thành điểm hẹn thượng lưu, trung tâm văn hóa kinh tế mới của Phú Quốc như Sun Premier Village Primavera, khu đô thị Sun Grand City New An Thới, khu phức hợp Sun Grand City Hillside Residence, khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới Sun Tropical Village, tiên phong dẫn dắt xu hướng wellness second home (ngôi nhà thứ hai phục vụ chăm sóc sức khỏe) tại đảo ngọc.

Và giấc mơ có một “người khổng lồ” mang quốc tịch Việt Nam trên trường du lịch quốc tế có lẽ không còn quá xa vời…

Tùng Dương