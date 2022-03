Sản xuất nông nghiệp theo nhu cầu thị trường

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phát triển theo hướng hàng hóa. Theo đó, người sản xuất đã và đang dần thay đổi tư duy sản xuất, đáp ứng đúng với nhu cầu của thị trường, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Vùng trồng rau theo hướng an toàn tại xã Hoằng Trinh (Hoằng Hóa).

Hai vụ sản xuất vừa qua, thay vì sử dụng toàn bộ 8 sào ruộng để trồng lúa, gia đình bà Trần Thị Mai, xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) đã chuyển đổi 3 sào để trồng ngô. Bà Mai cho biết, việc chuyển đổi này giúp gia đình giải quyết được 2 vấn đề. Thứ nhất, việc trồng ngô giúp gia đình chủ động được nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi, ổn định được đàn vật nuôi trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Thứ hai, giúp nâng cao được hiệu quả kinh tế, bởi việc trồng ngô thay cho trồng lúa, xét về khía cạnh sử dụng làm thức ăn chăn nuôi hay bán đều đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa.

Tại khu trồng rau theo hướng an toàn ở xã Hoằng Trinh (Hoằng Hóa), những năm gần đây, thay vì chỉ sản xuất những loại rau màu truyền thống, nhiều hộ trồng rau đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phù hợp nhu cầu của thị trường. Theo đó, nhiều diện tích được trồng sớm hoặc muộn hơn so với lịch thời vụ để giảm áp lực thị trường tiêu thụ và bán được giá cao hơn. Đồng thời, đưa những cây trồng mới, được người tiêu dùng ưa chuộng vào gieo trồng, nên hiệu quả kinh tế được nâng lên đáng kể. Chị Lê Thị Nguyệt, thôn Trinh Nga, xã Hoằng Trinh, cho biết: Vụ đông vừa qua, thay vì trồng bắp cải như mọi năm, gia đình chị chuyển 2 sào sang trồng súp lơ xanh, loại rau được cho là giàu dinh dưỡng và được nhiều người ưa thích. Việc chuyển đổi phù hợp với nhu cầu thị trường nói trên đã giúp gia đình thu lãi khoảng 25 triệu đồng, cao gấp 2 lần so với trồng bắp cải.

Việc sản xuất nông nghiệp đáp ứng theo nhu cầu của thị trường ngày càng chứng minh được hiệu quả kinh tế, tạo tâm lý hứng khởi cho người sản xuất. Vì thế, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường, như cam, bưởi, ổi, mít...

Để giúp người dân về định hướng sản xuất đúng theo nhu cầu của thị trường, những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không ngừng nâng cao năng lực phân tích, dự báo nhu cầu tiêu dùng của thị trường, từ đó định hướng phát triển các loại cây trồng phù hợp, làm căn cứ để các địa phương triển khai thực hiện. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, giá các loại vật tư nông nghiệp tăng. Vì vậy, ngành nông nghiệp đang định hướng cho các địa phương hạn chế trồng các loại cây trồng xuất khẩu khi chưa có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, thay vào đó là trồng các loại cây có dư địa tiêu thụ nội địa lớn. Trong đó, tập trung mở rộng một số nhóm cây trồng chủ lực, gồm ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây, rau đậu các loại. Thực hiện trồng rải vụ đối với các loại cây rau màu nhằm giảm áp lực trong tiêu thụ; mở rộng các đối tượng cây trồng có thị trường tiêu thụ ổn định, như dưa chuột bao tử, bí xanh, bí ngô, khoai tây. Bên cạnh chính quyền các huyện, thị xã, thành phố cũng tăng cường chỉ đạo sản xuất, định hướng thị trường. Đồng thời, khuyến cáo bà con nông dân thực hiện tốt các hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Việc sản xuất theo nhu cầu cần được thực hiện từng bước, căn cứ vào nhu cầu tiêu dùng thực tế, không sản xuất ồ ạt, tự phát.

