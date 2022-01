Sản phẩm OCOP Thanh Hóa sẵn sàng vào tết

Những ngày cuối năm, khi không khí tết đang náo nức, nhộn nhịp cũng là dịp các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh bước vào giai đoạn đẩy mạnh sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường. Nhiều cơ sở đã thay đổi phương thức sản xuất để không chỉ thích ứng mà còn nỗ lực phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm của mình.

Công nhân Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia (Hoằng Hóa) gia tăng sản xuất sản phẩm OCOP phục vụ thị trường.

Từ cuối tháng 10 âm lịch, những hộ sản xuất bánh nhãn Hồi Xuân tại thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa) đã rất tất bật, bởi lẽ, bánh nhãn chính là món quà quê dân dã, gần gũi nhưng thật “hợp” với không khí những ngày cuối năm và dịp tết. Chúng tôi đến thăm cơ sở sản xuất của chị Nguyễn Thị Thu Hương, khi 5 lao động đang khẩn trương người ráo bột, người viên, người chiên bánh nhãn. Chị Hương cho biết: Vốn là sản phẩm truyền thống của địa phương nên vào dịp cuối năm, lễ tết nhu cầu của thị trường làm quà biếu và sử dụng tăng cao. Từ khi sản phẩm bánh nhãn Hồi Xuân được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 sao của tỉnh, các thành viên của tổ hợp tác sản xuất bánh nhãn truyền thống Hồi Xuân đều có nhiều đơn đặt hàng hơn. Đến hết tháng 11 âm lịch, sản lượng bánh nhãn của tổ hợp tác cung ứng cho thị trường khoảng 27 - 28 tấn, cao hơn 1,4 lần so với cùng kỳ. Do đó, các cơ sở phải thuê thêm nhân công, mua sắm máy viên bánh, bếp, chảo chiên công suất lớn. Đồng thời, khuyến khích, động viên lao động làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, bảo đảm cung ứng cho thị trường sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp mắt nhất.

Cùng với sản phẩm bánh nhãn truyền thống tại thị trấn Hồi Xuân, trên địa bàn huyện Quan Hóa còn có 2 sản phẩm là măng khô Mường CaDa, chè tán ma Hiền Kiệt đã được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Những ngày cuối năm, các cơ sở cũng đẩy nhanh tiến độ, nâng cấp bao bì nhãn mác để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Bà Lê Thị Hằng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quan Hóa, cho biết: Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu của thị trường về các sản phẩm OCOP của huyện tăng cao, không chỉ đơn thuần là sử dụng mà còn làm quà biếu. Do đó, bên cạnh việc hỗ trợ các chủ thể sản xuất tham gia quảng bá sản phẩm tại các gian trưng bày, triển lãm của tỉnh, UBND huyện còn khuyến khích các chủ thể đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đấu mối với nhà khách Mường CaDa thuộc Công ty TNHH Mường CaDa là điểm dừng chân, giao lưu của các địa phương lân cận làm nơi trưng bày, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Dự ước, mức tiêu thụ các sản phẩm OCOP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ tăng từ 15 - 20% trở lên so với cùng kỳ.

Trên địa bàn huyện Thọ Xuân có 11 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong đó, có nhiều sản phẩm đặc trưng là một phần trong sinh hoạt, tín ngưỡng, ngày tết của người dân, như: bưởi Luận Văn, nem nướng, giò lụa... Do đó, những ngày cuối năm cũng là thời gian để các chủ thể đẩy mạnh sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những ngày gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần này, vùng sản xuất bưởi Luận Văn, xã Thọ Xương; làng nghề bánh gai Tứ Trụ, xã Thọ Diên... càng trở nên nhộn nhịp khi khách hàng từ mọi miền tìm về để đặt hàng các sản phẩm cung ứng cho thị trường. Ông Nguyễn Hải Đăng ở thôn 7, xã Thọ Xương, cho biết: Sản phẩm bưởi Luận Văn Hải Đăng của gia đình thuộc Công ty TNHH Nông nghiệp hiện đại Lam Sơn - Sao Vàng được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao năm 2020, nên luôn được thị trường và người tiêu dùng ưa chuộng. Từ tháng 10, tháng 11 âm lịch, đã có nhiều tư thương tìm về đặt cọc mua bưởi, chờ đến ngày gần tết sẽ cung ứng ra thị trường. Hiện gia đình có hơn 500 gốc bưởi đã hơn chục năm tuổi, dự kiến cung ứng cho thị trường khoảng 10.000 quả. Theo ông Đăng, bưởi Luận Văn là sản vật nổi tiếng, gần gũi trong mâm ngũ quả nhưng lại có nét truyền thống văn hóa và mùi thơm đặc trưng không một dòng quả nào có được nên được người tiêu dùng săn đón. Do đó, những năm gần đây, giá bưởi ổn định, thường dao động từ 50 đến 100 nghìn đồng/quả tại vườn, nếu chủ vườn chú ý tạo hình tài – lộc, in chữ... giá có thể lên đến 500.000 đồng/quả. Vì vậy doanh thu có thể đạt 600 triệu đồng/ha, nhờ đó, thu nhập của người trồng bưởi ổn định, có điều kiện đầu tư, chuyên sâu phát triển sản phẩm.

Được biết, năm 2021, một số vườn trồng bưởi Luận Văn lâu năm trên địa bàn xã Thọ Xương đã được HTX sản xuất và thương mại Vinaco tại TP Thanh Hóa đặt hàng, thu mua, tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán. Qua trao đổi, chị Nguyễn Thị Vân, giám đốc HTX, cho biết: “Là đơn vị chuyên kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi luôn tìm kiếm, tạo cơ hội tiêu thụ cho các sản phẩm, trong đó có sản phẩm bưởi Luận Văn. Để thuận lợi cho việc tiêu thụ, HTX đã thành lập trang facebook “Bưởi tiến vua Luận Văn” và tăng cường quảng bá trên nền tảng số. Năm nay, HTX đã liên kết, nhận bao tiêu sản phẩm với 3 nhà vườn trên địa bàn, dự kiến cung ứng cho thị trường tại TP Thanh Hóa khoảng 4.000 - 5.000 quả bưởi”.

Tỉnh Thanh Hóa có 158 sản phẩm OCOP, trong đó, có 108 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, 9 sản phẩm nhóm đồ uống, còn lại là các sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ và thảo dược. Để tạo sức lan tỏa và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP, các chủ thể đã tiếp cận với phương thức bán hàng trực tuyến, đẩy mạnh tham gia các sàn thương mại điện tử, nhờ vậy, đến thời điểm hiện tại mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vẫn ổn định. Ngoài ra, với mục tiêu đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng và làm tặng phẩm trong dịp lễ, tết, các cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn, đưa sản phẩm OCOP vào các giỏ quà tặng. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp sản phẩm tăng tính cạnh tranh, lan tỏa ra thị trường và góp phần phát triển thương hiệu OCOP tỉnh Thanh Hóa.

Với sự nỗ lực nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã cùng với chiến lược quảng bá phù hợp, các sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đã và đang chuẩn bị tốt nhất để đến gần hơn với người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hòa