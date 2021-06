Sacombank triển khai chương trình “Khai hè rực rỡ - mở màn triệu deal”

Nhằm tri ân khách hàng đã luôn đồng hành trong suốt thời gian qua, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập (21/12/1991 - 21/12/2021), từ nay đến hết 31-8 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank ) triển khai chương trình “Khai hè rực rỡ - mở màn triệu deal” gồm 4 chương trình ưu đãi, quay số với hàng triệu giải thưởng giá trị như xe ô tô Audi, xe máy Vespa, vàng 24K, điện thoại iPhone, thiết bị văn phòng/chăm sóc sức khỏe… dành cho tất cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tại quầy, giao dịch online và thẻ Sacombank.

Nhiều ưu đãi và giải thưởng giá trị trao tặng khách hàng nhân kỷ niệm 30 thành lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo đó, khách hàng cá nhân mở mới tài khoản thanh toán (mở trực tiếp tại quầy hoặc mở trực tuyến trên Sacombank Pay, ngân hàng điện tử) hoặc trở lại giao dịch tài khoản thanh toán Sacombank, có số dư tài khoản tối thiểu 1 triệu đồng sẽ được tham gia chương trình quay số “Tài khoản như mơ - Triệu deal bất ngờ” với cơ cấu giải thưởng gồm: 8 giải đặc biệt là Combo Apple (iPhone 12 Promax, Apple Watch, Airpod, Airtag), 8 giải nhất là iPhone 12 Promax, 16 giải nhì là Apple Watch, 32 giải ba là loa Bluetooth JBL.

Còn khách hàng doanh nghiệp mới hoặc khách hàng hiện hữu gia tăng doanh số giao dịch hoặc trở lại giao dịch với Sacombank thỏa điều kiện về số lượng giao dịch và số dư bình quân tài khoản thanh toán sẽ được tham gia chương trình quay số “Tưng bừng xế sang - Triệu deal thăng hạng” với cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt là xe ô tô Audi Q2 trị giá 1,8 tỷ đồng, 6 giải nhất là Combo trị giá 100 triệu đồng, 12 giải nhì là Combo trị giá 50 triệu đồng. Khách hàng trúng giải nhất và giải nhì có thể lựa chọn quà tặng theo nhu cầu là Combo thiết bị văn phòng hiện đại (gồm màn hình tương tác, máy chiếu, laptop, máy in, máy tính bảng)... hoặc Combo thiết bị chăm sóc bảo vệ sức khỏe công sở (gồm máy lọc không khí, rửa tay tự động, máy đo nhiệt độ)...

3 đợt quay số kết hợp của 2 chương trình trên dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7, 8 và 9 năm 2021. Ngoài ra, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp còn được miễn phí chọn số tài khoản đẹp, miễn/giảm nhiều loại phí dịch vụ… Riêng doanh nghiệp sẽ được miễn phí chi lương trong 3 năm và cán bộ nhân viên thuộc doanh nghiệp cũng được ưu đãi trọn gói dịch vụ Ngân hàng hiện đại bao gồm thẻ thanh toán, thông báo giao dịch tự động, Ngân hàng điện tử, ứng dụng Sacombank Pay; đồng thời ưu đãi nhân đôi - miễn phí dịch vụ định kỳ và phí giao dịch lên đến 12 tháng cho doanh nghiệp hiện hữu khi doanh nghiệp và đối tác cùng giao dịch tại Sacombank. Ngoài ra, doanh nghiệp mở mới thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán doanh nghiệp sẽ được miễn phí thường niên năm đầu và nhận nhiều quà tặng văn phòng cao cấp.

“Lướt app mê say - Triệu deal ngất ngây” là chương trình dành cho khách hàng sử dụng ứng dụng Sacombank Pay. Theo đó, chủ tài khoản Sacombank Pay hiện hữu sẽ được tặng 1 lượt quay “Vòng quay may mắn” online và 50.000 đồng khi giới thiệu người mới cài đặt thành công ứng dụng và phát sinh giao dịch thanh toán từ 50.000 đồng. Khách hàng mới cũng sẽ nhận được 1 lượt quay “Vòng quay may mắn” với mỗi 100.000 đồng giao dịch qua ứng dụng (không cộng dồn giao dịch). Giải thưởng của “Vòng quay may mắn” bao gồm: 15 chỉ vàng 24K, 8 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch Active, 2.000 phiếu quà tặng 100.000 đồng; 5.000 phiếu quà tặng 50.000 đồng và hàng ngàn quà tặng khác như nón bảo hiểm, dù, áo mưa, hoàn tiền…

Khách hàng cá nhân mở mới thẻ tín dụng Sacombank thì sẽ được tham gia chương trình “Mở thẻ liền tay - Triệu deal may mắn”. Khi kích hoạt thẻ thành công và phát sinh giao dịch thanh toán từ 300.000 đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, khách hàng có thể được nhận đến 100 lượt quay số online trúng các giải thưởng gồm: 9 chỉ vàng 24K, 1.000 giải hoàn tiền 200.000 đồng, 6.000 giải hoàn tiền 100.000 đồng, 25.000 giải hoàn tiền 50.000 đồng. Đồng thời, mỗi khách hàng còn được nhận 1 mã dự thưởng để tham gia 3 đợt quay số đặc biệt dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7,8,9/2021 với giải thưởng là 3 xe máy Vespa Sprint 150 Racing Sixties.

NL