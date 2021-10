(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của thời tiết, thời gian gần diện tích trồng rau màu, lúa của người dân trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, hư hại, nhất là các loại rau đang đến kỳ thu hoạch như rau cải, rau mồng tơi, rau muống... Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng rau, củ, quả vận chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Thanh Hoá bị hạn chế. Do vậy, giá cả rau xanh, củ, quả tươi trên địa bàn TP Thanh Hoá thời gian gần đây tăng cao, thậm chí có loại tăng gấp đôi.

{title} Rau xanh, củ, quả tăng giá, nhưng dự báo sẽ sớm ổn định trở lại Do ảnh hưởng của thời tiết, thời gian gần diện tích trồng rau màu, lúa của người dân trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, hư hại, nhất là các loại rau đang đến kỳ thu hoạch như rau cải, rau mồng tơi, rau muống... Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng rau, củ, quả vận chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Thanh Hoá bị hạn chế. Do vậy, giá cả rau xanh, củ, quả tươi trên địa bàn TP Thanh Hoá thời gian gần đây tăng cao, thậm chí có loại tăng gấp đôi. Hơn tuần qua, sản lượng, chất lượng rau xanh tại các chợ dân sinh đều giảm sút khiến giá thành tăng cao. Ghi nhận của PV tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Thanh Hoá như: Chợ Tây Thành, chợ Đông Thành, Chợ Tân An… giá các loại rau xanh như rau cải, mồng tơi, rau muống, rau thơm… đều tăng giá. Các loại rau củ như khoai tây, cà chua, bí xanh, bí đỏ, củ cải… cũng có chiều hướng tăng nhẹ. Tại nhiều vùng sản xuất tập trung, do ảnh hưởng thời tiết diện tích rau xanh đã bị hư hỏng, người dân đang đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cung ứng cho thị trường Chị Lê Thị Ngọc, xã Hoằng Trinh (Hoằng Hoá) - tiểu thương chuyên thu gom rau củ, quả tiêu thụ trên địa bàn TP Thanh Hoá, cho biết giá rau xanh tăng là do mưa bão, rau bị dập nát, nên hầu hết các loại rau củ quả đều đắt lên vài giá. Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiền Nhuần, lượng rau xanh sản xuất, thu mua đều giảm sút. Tại chợ đầu mối rau, củ quả Đông Hương, những ngày đầu tháng 10-2021 những loại rau thường xuyên được nhập tại các tỉnh, thành phố khác, như: Cải bắp, cà chua, khoai lang, bí… cũng ghi nhận tăng giá. Nguyên nhân được các tiều thương đưa ra là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cá vùng nguyên liệu tại các tỉnh, thành phố khác hạn chế sản xuất. Thêm vào đó việc vận chuyển khó khăn, giá cước tăng cao nên giá thành có tăng so với thời gian trước. Người dân đã và đang bắt tay vào sản xuất trở lại, dự kiến sản lượng rau sẽ bảo đảm, giá cả sớm ổn định trở lại. Lý giải nguyên nhân rau, củ, quả tăng giá mạnh những ngày qua, bà Tống Thị Hiền, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hiền Nhuần cho biết, giá rau xanh tăng mạnh trong thời gian qua trước hết là do thời tiết năm nay có phần khắc nghiệt, đợt ảnh hưởng mưa bão tháng 9-2021 làm hư hỏng nhiều diện tích lúa, cây rau màu trên địa bàn. Hơn nữa, việc cung ứng, nhập rau xanh từ các tỉnh, thành phố khác về cũng bị hạn chế nên sản lượng rau xanh cung cấp cho thị trường giảm mạnh, giá rau tăng cao so với thời gian trước. Tuy nhiên, ngay sau khi thời tiết ổn định, người dân đã bắt tay vào sản xuất trở lại. Dự kiến trong tháng 10-2021 nguồn cung rau, củ quả nội tỉnh phục hồi, thị trường sẽ ổn định trở lại. Lê Thanh

