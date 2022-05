Quảng Ninh Center – Trung tâm của sự kết nối

Với mục tiêu đưa huyện Quảng Xương trở thành thị xã vào năm 2030, thời gian qua, huyện đã ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực trong kinh tế, thu hút làn sóng đầu tư lớn từ khu vực tư nhân đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

Nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, huyện Quảng Xương là khu vực có tính kết nối cao.

Nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Thanh Hóa, huyện Quảng Xương là cầu nối giữa các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh với phía Bắc giáp thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn, phía Nam giáp thị xã Nghi Sơn. Nơi đây có mạng lưới giao thông thuận lợi với tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, Tỉnh lộ 504, Tỉnh lộ 511, cùng đường bờ biển dài 13 km nằm dọc tuyến đường ven biển kết nối giữa hai trung tâm du lịch biển của tỉnh là thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn.

Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Quảng Xương đã quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện. Năm 2021, huyện Quảng Xương đã đạt nhiều thành tựu nổi bật với 27/33 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,5%; ước thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 1.627 tỷ đồng, gấp 3,68 lần so với dự toán tỉnh giao (tăng 268%); gấp 1,83 lần so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 83% so với cùng kỳ. Huyện Quảng Xương cũng đang là điểm đến của hàng loạt doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn BRG, Tập đoàn Danko…đưa Quảng Xương trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư và là tâm điểm phát triển thị trường bất động sản tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều dự án khu đô thị đồng bộ, hiện đại đang được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Xác định rõ lợi thế giáp ranh với các đô thị lớn và các vùng kinh tế động lực của tỉnh, huyện Quảng Xương được quy hoạch là vùng phát triển đa ngành tập trung phát triển kinh tế biển; thương mại; du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã thành lập 03 cụm công nghiệp: Cống Trúc (diện tích 50ha), Tiên Trang (38 ha) và Nham Thạch (13,8 ha); đã quy hoạch Khu công nghiệp Quảng Bình, Quảng Lưu, Quảng Lộc (500 ha) và các cụm công nghiệp Quảng Yên (60ha), Quảng Ngọc (60ha), thị trấn Tân Phong (58,5ha); khởi công dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên; quy hoạch các khu đô thị, du lịch ven biển cùng nhiều khu đô thị đồng bộ, hiện đại dọc các tuyến đường giao thông huyết mạch mang tính kết nối cao. Từ quy hoạch tổng thể chung đó, mặt bằng khu dân cư Quảng Ninh Center đang được đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Thương mại Thắng Hoài tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế này.

Quảng Ninh Center sở hữu vị trí vô cùng đắc địa khi nằm dọc Quốc lộ 1A - Trục giao thông huyết mạch của Việt Nam.

Đúng như tên gọi, Quảng Ninh Center đang là trung tâm của sự kết nối. Nơi đây không chỉ kết nối cư dân với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của tỉnh, mà sự sắp xếp, bố cục bên trong nội khu cũng cho thấy tính kết nối giữa bình yên và sôi động, giữa nghỉ ngơi thư thái và thương mại sầm uất.

Mặt bằng tổng thể dự án Quảng Ninh Center.

Nằm trên trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 1A và tuyến đường Ninh Nhân Hải nối Quốc lộ 1A với tuyến đường ven biển, từ Quảng Ninh Center cư dân dễ dàng kết nối với khu kinh tế Nghi Sơn; các khu, điểm du lịch biển nổi tiếng như Sầm Sơn, Tiên Trang, Hải Tiến, Hải Hòa. Chỉ vài phút di chuyển, từ khu đô thị cư dân dễ dàng đến hàng loạt địa điểm hiện hữu như: Trung tâm hành chính xã, trường học, bệnh viện, chợ dân sinh, trung tâm hành chính – thương mại của huyện và các CCN Quảng Ngọc, Cống Trúc. Đặc biệt, Quảng Ninh Center chỉ cách dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen - Quảng Yên - quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch văn hóa bản địa, chăm sóc sức khỏe cao cấp do Sun Group đầu tư chưa đến 15 phút di chuyển. Với những con số ấn tượng về lượng du khách và tổng thu từ du lịch toàn tỉnh trong đợt nghỉ lễ vừa qua, đây là lợi thế rất lớn của dự án này.

Nhà văn hóa tại Quảng Ninh Center sẽ là nơi giao lưu, gắn kết cộng đồng dân cư.

Giải bài toán đa công năng một cách hiệu quả, Quảng Ninh Center có thiết kế mặt bằng hoàn hảo. Quảng Ninh Center gồm 43 sản phẩm đất nền có diện tích từ 60m2 đến 120m2 với các dãy liền kề nằm trên tuyến đường nội khu rộng 7,75m, vỉa hè mỗi bên 5m. Các hạng mục kỹ thuật như hệ thống cấp thoát nước, đường điện… đều được tập trung đầu tư với chất lượng cao, đồng bộ về hạ tầng cảnh quan tạo nên một khu phố hiện đại và sầm uất. Không gian, cảnh quan được chú trọng mang đến không gian sống an lành, thoáng đãng, hòa cùng thiên nhiên cho cư dân.

Điểm đặc biệt quan trọng của dự án đó là tính pháp lý đầy đủ, rõ ràng, đã có sổ đỏ từng lô. Sinh sống giống như sinh lời, lợi ích nhân đôi, với Quảng Ninh Center, chủ sở có thể đa dạng hóa công năng sử dụng, vừa để ở, kinh doanh, mua bán hoặc cho thuê lại.

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn hồi phục và tăng trưởng, kỳ vọng lạm phát gia tăng, kéo theo sự đi lên của các kênh tài sản thì Quảng Ninh Center sẽ trở thành “second home” lý tưởng của giới đầu tư, nơi không chỉ thỏa khát khao về một cuộc sống bình an, đẳng cấp mà còn đáp ứng nhu cầu lưu trữ tài sản và sinh lời vững bền.

Nguyễn Lương