Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác ứng phó với bão Conson tại các huyện Thọ Xuân và Yên Định

Sáng 7-9, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão Conson và tiến độ thu hoạch lúa thu mùa năm 2021 tại các huyện Thọ Xuân và Yên Định. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác thu hoạch lúa mùa và sản xuất vụ đông tại huyện Thọ Xuân.

Vụ thu mùa năm 2021, huyện Thọ Xuân có hơn 7.600 ha lúa. Đến nay, các xã, thị trấn đã thu hoạch được 23% diện tích và Nhân dân đang triển khai sản xuất vụ đông. Huyện Yên Định có 8.500 ha lúa thu mùa, hiện đã lúa chín được 80% diện tích và Nhân dân đã thu hoạch được khoảng 25% diện tích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác thu hoạch lúa mùa và sản xuất vụ đông tại huyện Yên Định.

Để ứng phó với mưa bão, UBND các huyện Thọ Xuân và Yên Định đã chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc người dân khẩn trương huy động máy móc, lực lượng thu hoạch diện tích lúa thu mùa đã chín và triển khai sản xuất vụ đông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác thu hoạch lúa mùa tại huyện Thọ Xuân.

Kiểm tra công tác thu hoạch lúa thu mùa tại hai huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao các địa phương đã kịp thời hướng dẫn Nhân dân thu hoạch lúa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và việc triển khai sản xuất vụ đông.

Để tránh thiệt hại lúa vụ thu mùa do ảnh hưởng của bão và mưa lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu huyện Thọ Xuân và Yên Định theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ, thông tin, cảnh báo kịp thời đến các xã, thị trấn và người dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa đã chín để sớm hoàn thành công tác thu hoạch lúa, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra xưởng sấy lúa của HTX Dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn Xuân Minh (Thọ Xuân)

Để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 và có quỹ đất để sản xuất vụ đông, các địa phương huy động máy gặt của các HTX dịch vụ nông nghiệp khẩn trương thu hoạch lúa chín từ 80% trở lên theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, ưu tiên thu hoạch trước đối với những diện tích có nguy cơ ngập úng cao. Tổ chức phơi sấy, bảo quản, tiêu thụ nông sản ngoài lượng dự trữ cho gia đình để đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm, khuyến khích các hộ tiêu thụ sản phẩm tươi để các doanh nghiệp tự phơi sấy, chế biến.

Các địa phương có máy sấy chỉ đạo các đơn vị tăng cường sấy lúa dịch vụ cho Nhân dân. Các địa phương rà soát, sẵn sàng phương án vận hành công trình tiêu úng, đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, diện tích sản xuất nông nghiệp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lớn. Sẵn sàng phương án di dời, sơ tán người dân khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tiến độ thi công dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày (Thọ Xuân)

Kiểm tra tiến độ thi công dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày (Thọ Xuân), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu các đơn vị thi công gia cố lại những vị trí đã mở đê, đắp đất đủ cao trình đảm bảo phòng, chống thiên tai. Chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai ở những vị trí xung yếu, chuẩn bị vật tư, phương tiện tập kết tại địa điểm quy định để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Huyện Thọ Xuân huy động lực lượng phát quang bụi rậm và vệ sinh hai bên hành lang đê để người dân đi lại thuận lợi.

Lê Hợi