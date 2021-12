Phát triển tiêu chí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân ở xã Đông Khê

Cuối năm 2019, xã Đông Anh và Đông Khê được sáp nhập thành xã Đông Khê, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục bắt tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Xuyên suốt quá trình thực hiện chương trình lớn này, Đông Khê luôn chú trọng phát triển tiêu chí sản xuất, lấy đó làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cơ sở cơ khí chế tạo máy tại xã Đông Khê.

Phát huy lợi thế có tuyến Quốc lộ 47 chạy qua, với chiều dài hơn 5 km, Đông Khê đã tận dụng để phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ. Toàn xã hiện có tới 440 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hoạt động có hiệu quả, thu hút hàng trăm lao động tham gia. Nhiều ngành nghề, như: may mặc, mộc, hàn, xây dựng, vận tải khá phát triển. Chỉ cách trung tâm huyện lỵ Đông Sơn hơn 3 km về phía Tây, chính là điều kiện thuận lợi để Đông Khê thu hút được 27 doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Riêng Công ty TNHH MTV May Phú Anh đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các xã lân cận. Hằng năm, xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Sơn, cùng hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân xã tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn về nghề may mặc, kiến thức trồng trọt và chăn nuôi cho từ 250 đến 300 người.

Nông nghiệp vẫn được coi là hoạt động kinh tế nền tảng của xã nên cũng được duy trì và phát triển. Từ những năm trước, xã đã có kế hoạch và triển khai lộ trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ. Theo đó, nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đã được phát triển nhân rộng để thay những diện tích lúa và hoa màu kém năng suất. Xã liên tục vận động nông dân dồn điền đổi thửa để tạo ra vùng sản xuất lớn hơn, tạo ra năng lực cạnh tranh cũng như áp dụng tiến bộ sản xuất cho từng hộ dân. Ngoài các cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất lúa và một số loại rau màu, xã đã hình thành vùng sản xuất hoa ly theo hướng công nghệ cao với diện tích 5 ha, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi ha/năm. Nhiều mô hình nông nghiệp được đầu tư bài bản và cho hiệu quả khá cao như khu trồng bưởi tứ quý, mít ruột đỏ, ổi tứ quý... của ông Phạm Ích Chung thôn Chợ Rủn. Tại thôn Tam Xuyên, vùng trồng hoa ly và thanh long ruột đỏ hàng nghìn m2 của gia đình ông Phạm Bá Đức đang phát huy hiệu quả.

Trên địa bàn xã có 2 HTX, trong đó HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Khê đang đóng vai trò quan trọng trong cung ứng vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, dịch vụ làm đất, thủy nông, thu hoạch, cung ứng điện năng... tại địa phương. HTX này hiện đang triển khai vùng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương mại Sao Khuê. Công ty sẽ cung ứng phân bón cho diện tích lúa trên địa bàn; đồng thời, thu mua lại toàn bộ sản phẩm lúa nếp Thái, với quy mô 120 ha/năm. Ngoài ra, HTX này còn mời gọi, ký kết hợp đồng với một số công ty để triển khai cơ giới hóa đồng bộ.

Từ sự phát triển tiêu chí sản xuất, kinh tế của xã đã có nhiều điều kiện phát triển hơn, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Mức thu nhập bình quân đầu người của xã đến nay đã đạt hơn 67 triệu đồng/người/năm. Ngoài 13 hộ nghèo theo diện bảo trợ xã hội, xã Đông Khê không còn hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí NTM đề ra. Kinh tế phát triển, Nhân dân địa phương có điều kiện đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho phát triển hạ tầng và xây dựng diện mạo nông thôn. Đến nay, Đông Khê có hệ thống hạ tầng khá hoàn thiện, khang trang ở nhiều lĩnh vực, đời sống người dân có nhiều thay đổi tích cực. Những ngày cuối năm 2021 này, Đông Khê đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, trở thành một trong những xã thuộc tốp đầu của huyện Đông Sơn trong xây dựng hạ tầng các công trình phúc lợi, phát triển sản xuất hiệu quả.

Bài và ảnh: Linh Trường