Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách tại huyện Yên Định

Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Định (NHCSXH Yên Định) luôn đồng hành, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế hộ. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Cán bộ NHCSXH đo nhiệt độ và hướng dẫn người dân khai báo y tế tại điểm giao dịch xã Yên Thịnh.

Chúng tôi có mặt tại điểm giao dịch NHCSXH xã Yên Thịnh, tại đây, cán bộ NHCSXH Yên Định đang hướng dẫn kỹ lưỡng từng người đến giao dịch về các quy định phòng, chống dịch, như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn và ngồi giãn cách 2m. Người vay vốn, người trả nợ, người gửi tiết kiệm, các hoạt động nghiệp vụ tại điểm giao dịch diễn ra trật tự. Bác Nguyễn Văn Chất, người dân đến giao dịch vui vẻ cho biết: Tôi đến điểm giao dịch của NHCSXH để vay vốn chương trình tín dụng nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Các thủ tục vay vốn đều thuận lợi, tôi thấy rất hài lòng với phong cách phục vụ, hướng dẫn tận tình, chu đáo của cán bộ ngân hàng.

Để nguồn vốn tín dụng CSXH phát huy hiệu quả, NHCSXH Yên Định triển khai các chương trình tín dụng kịp thời, giải ngân nguồn vốn đúng đối tượng. Đơn vị tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng được thụ hưởng; tuyên truyền sâu rộng tới các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc, trả lãi đúng hạn để không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng. Hiện nay, trên địa bàn huyện, các tổ tiết kiệm và vay vốn phân bổ đều khắp ở hầu hết các thôn, xóm. Mỗi xã, thị trấn bố trí 1 điểm giao dịch, thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ các đối tượng ngay tại địa bàn vào một ngày cố định trong tháng. Sự thuận lợi về phương thức vay vốn, địa điểm vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là “điểm tựa” cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đến 20-2-2022, dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Yên Định đạt hơn 450 tỷ đồng, với gần 13 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Đáng chú ý, trong năm 2021 do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống Nhân dân và tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, NHCSXH Yên Định đã tích cực triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đơn vị đã chủ động tiếp cận với người sử dụng lao động để tuyên truyền, phổ biến chính sách (bằng hình thức gọi điện thoại, gửi nội dung tuyên truyền qua email, zalo, facebook,...). Đồng thời, cử cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ khi có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Do ảnh hưởng của dịch, 2 năm nay việc buôn bán hàng hóa ngoài chợ có thu nhập bấp bênh đã khiến cuộc sống của gia đình chị Hoàng Thị Thương, ở xã Yên Thịnh gặp nhiều khó khăn. Được sự hướng dẫn, hỗ trợ của chính quyền địa phương và NHCSXH Yên Định, ngay trong những ngày đầu năm mới 2022, chị Thương đã được giải ngân 70 triệu đồng nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ cận nghèo để phát triển sản xuất.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, NHCSXH Yên Định tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt Kết luận số 06/KL-TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành trong việc quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng CSXH, góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Bài và ảnh: Khánh Phương