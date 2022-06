Nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế

Từ khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, TP Thanh Hóa đã linh hoạt, sáng tạo, triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Trong 38 chỉ tiêu của năm 2022, đến thời điểm này, thành phố đã có 1 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và 6 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Đây là lực đẩy mạnh mẽ để TP Thanh Hóa hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Mô hình trồng hoa của người dân xã Hoằng Đại.

Thực hiện chương trình trọng tâm về “Phát triển các ngành dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch và các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao”, thành phố đã sớm ban hành Chương trình phát triển du lịch TP Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, thành phố đã rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy hoạch du lịch nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế vốn có và tập trung phát triển sản phẩm du lịch theo 3 hướng chính là du lịch văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh; du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng và du lịch đô thị. Thành phố cũng đẩy mạnh triển khai để sớm đưa tuyến phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng trường Lam Sơn đi vào hoạt động. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch 3 địa phương 1 điểm đến (Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh); tổ chức 2 đoàn famtrip để xúc tiến, quảng bá, kết nối và hợp tác phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh phía Bắc và TP Hội An; tổ chức thành công tuần lễ TP Thanh Hóa - TP Hội An, thu hút gần 100.000 lượt người đến tham quan... Với nhiều giải pháp được thực hiện, 6 tháng đầu năm 2022, ngành dịch vụ đã phục hồi nhanh chóng và trở thành động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ ước đạt 43.420 tỷ đồng (tăng 36,8% so với cùng kỳ), riêng lĩnh vực du lịch lữ hành doanh thu ước đạt 5.200 tỷ đồng (tăng 13,9% so với cùng kỳ).

Để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thành phố tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đưa vào hoạt động cụm công nghiệp Đông Bắc, cụm công nghiệp Vức, cụm công nghiệp - làng nghề Đông Hưng, mở rộng cụm công nghiệp Thiệu Dương, đồng thời hỗ trợ phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống kết hợp phục vụ du lịch. Quan tâm tháo gỡ những rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Thế nên, dù gặp một số khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào của một số ngành tăng cao nhưng tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, hộ cá thể vẫn duy trì ổn định. 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của thành phố ước đạt 21.800 tỷ đồng (tăng 13,3% so với cùng kỳ); có 751 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 57,69% kế hoạch, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 7.700 doanh nghiệp. Thành phố cũng đã cấp giấy phép thành lập mới 3 HTX, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao (tăng 50% so với cùng kỳ); cấp giấy phép kinh doanh mới cho 2.067 hộ đăng ký kinh doanh cá thể.

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Ðảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đến năm 2025 diện tích đất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 375 ha; giá trị sản phẩm/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 160 triệu đồng; phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, công nghệ cao, hữu cơ gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu này được lượng hóa từ thực tiễn để đưa vào nghị quyết nên khi thực hiện, các phường, xã đã tuyên truyền, vận động người dân và các HTX đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn. Đến nay, các phường, xã đã tích tụ được 38 ha, đạt 76% kế hoạch năm 2022. Đi liền với triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng các mô hình nông nghiệp trải nghiệm gắn với phát triển du lịch”, thành phố đã chỉ đạo 2 phường Đông Cương, Đông Lĩnh và xã Thiệu Vân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, gắn với du lịch trải nghiệm đồng quê. Vì thế, lĩnh vực nông nghiệp có nhiều khởi sắc, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.985 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được thành phố triển khai toàn diện. Mỗi xã, phường, mỗi cơ quan, đơn vị và người dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động về xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” gắn với xây dựng hình ảnh người dân thành phố “Nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học, phấn đấu vươn lên đứng đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh, thành phố tiếp tục kêu gọi, khuyến khích các thành phần ngoài công lập đầu tư vào giáo dục ở tất cả các cấp học, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân. Thể thao thành tích cao duy trì vị trí tốp đầu của tỉnh; các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá và 27 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhiều chỉ tiêu đặt ra cao, đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm lớn của toàn Đảng bộ ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ. Cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết đã đề ra, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã đã triển khai các nhiệm vụ với quyết tâm cao. Trong đó, năm 2022 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, 6 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài và ảnh: Thu Vui