Nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất công nghiệp

Sản xuất hàng may mặc tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Bước vào những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, khiến việc thực hiện các mục tiêu sản xuất của các doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, nhờ có sự chủ động trong các phương án điều hành, sản xuất của các DN, 2 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng ổn định. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa tăng 4,92% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Sở Công Thương, 2 tháng đầu năm, có 16/25 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Một số nhóm tăng cao, như: dầu ăn tăng 221,8%, sắt thép tăng 198,8%, bia tăng 14,5%, tinh bột sắn tăng 39,9%, giày thể thao tăng 12,9%, xi măng tăng 8,8%, clinker tiêu thụ tăng 11%, sáp parafin tăng 74% và benzen tăng 60,7%... Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị sản xuất công nghiệp trong tỉnh đang tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng nhằm đa dạng hóa thị trường, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì đà phát triển.

May mặc là ngành sản xuất chịu tác động lớn bởi dịch bệnh COVID-19, để khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động và góp phần hoàn thành kế hoạch xuất khẩu toàn tỉnh, các DN may mặc đã nỗ lực trong kết nối, tìm kiếm thị trường, chuyển đổi mô hình sản xuất. Bên cạnh việc tìm kiếm thêm các thị trường thuận lợi tiêu thụ các mặt hàng truyền thống, nhiều DN cũng đã chủ động chuyển đổi lĩnh vực sản xuất sang các loại hàng hóa dễ tiêu thụ như khẩu trang, quần áo, phụ kiện mặc ở nhà, đồ bảo hộ... để đa dạng thị trường và cân đối việc làm, thu nhập cho người lao động. Nhờ chủ động trong các phương án này, đến nay, phần lớn các DN may mặc đã có đơn hàng sản xuất hết quý 1. Một số công ty còn ký kết được đơn hàng sản xuất hết quý II-2021. Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa, cho biết: Sự linh hoạt, nhanh nhạy trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng đã giúp các DN thích ứng và đứng vững được trong hoàn cảnh khó khăn. Nhờ hợp tác được với những khách hàng lớn, nhiều DN có điều kiện tập trung thúc đẩy sản xuất và triển khai thêm kế hoạch mới ngay từ những tháng đầu năm.

Hiện nay, ngành công thương đang tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, đạt từ 97,5% công suất trở lên. Bên cạnh đó, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm, như: Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, Thủy điện Hồi Xuân, dây chuyền số 4 xi măng Long Sơn, Xi măng Đại dương... Tăng cường công tác tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ các DN tận dụng lợi thế từ các hiệp định FTA. Tiếp tục kêu gọi xúc tiến đầu tư, tập trung một số lĩnh vực có lợi thế, như: công nghiệp sau lọc hóa dầu; công nghiệp công nghệ cao; sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất hàng may mặc, giày da về khu vực nông thôn, miền núi; công nghiệp phụ trợ ngành may, giày da; công nghiệp cơ khí; công nghiệp năng lượng mới... để đa dạng danh mục hàng hóa sản phẩm công nghiệp của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, cho biết: Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Do đó, các DN sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phải xác định tinh thần sẵn sàng thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung phòng chống dịch, vừa sản xuất an toàn, hiệu quả. Để đạt mục tiêu kế hoạch, cùng với nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, các DN cần thực hiện tốt hoạt động liên doanh, liên kết giữa các đơn vị, hiệp hội, ngành hàng trong cung ứng, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chủ động cập nhật tình hình thị trường để có kế hoạch điều chỉnh sản xuất kịp thời. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cần vào cuộc tích cực hơn trong các hoạt động hỗ trợ DN tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là chính sách tiếp cận vốn để tái sản xuất. Đồng thời, chung tay bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho sản xuất công nghiệp phát triển, như: vùng nguyên liệu sản xuất, các thủ tục đăng ký hợp quy sản phẩm mới, phối hợp tốt trong công tác giải phóng mặt bằng để đưa các dự án mới vào hoạt động, nâng cao năng lực và sản lượng sản xuất công nghiệp trong năm 2021.

Tùng Lâm