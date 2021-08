Nhiều khó khăn, vướng mắc tại Cảng cá Hòa Lộc và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường

Ban Quản lý (BQL) Cảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc) được giao quản lý Cảng cá Hòa Lộc và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường. Cảng cá Hòa Lộc được xây dựng năm 2007, bao gồm xây dựng các công trình: cầu tàu, bến cảng, hệ thống điện, nước, nhà điều hành, xưởng sản xuất nước sạch... Hệ thống các công trình trong cảng được bố trí hợp lý, nằm trên luồng chính cửa Lạch Trường, giao thông đi lại khá thuận lợi, đội tàu đánh bắt của địa phương và các vùng lân cận thường xuyên ra vào cảng bốc hàng hóa, neo đậu tránh trú bão.

Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc).

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, BQL Cảng cá Hòa Lộc xác định chủ động thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện các biện pháp bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng cảng và khu neo đậu tránh trú bão hiệu quả, điều độ tàu thuyền ra vào cảng bốc dỡ hàng hóa an toàn, thuận lợi, đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Thực hiện nghiêm túc, toàn diện các biện pháp chống dịch nhưng không gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên (CBCNV). Chủ động tuyên truyền đến CBCNV thực hiện nghiêm các biện pháp cơ bản về phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế, kiểm tra thân nhiệt đối với CBCNV đến cơ quan làm việc cũng như khách hàng đến khu vực cảng giao dịch...

Theo báo cáo của BQL Cảng cá Hòa Lộc: 6 tháng đầu năm 2021, có 1.410 lượt tàu cập cảng, 1.890 lượt xe ra vào cảng, tổng hàng hóa qua cảng đạt 21.140 tấn, trong đó hàng thủy sản là 7.210 tấn, còn lại là hàng hóa khác. Kết quả đạt được của Cảng cá Hòa Lộc còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có.

Ngoài tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Cảng cá Hòa Lộc và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường, khó khăn, vướng mắc hiện nay là do tình trạng luồng lạch ra vào cảng bị bồi lắng rất nghiêm trọng dẫn đến luồng lạch bị thu hẹp, uốn khúc quanh co, nhất là đoạn đầu cửa lạch, vì vậy các phương tiện khai thác thủy sản ra, vào cảng bốc dỡ hàng hóa và kết hợp vào trong âu neo đậu, tránh trú bão gặp nhiều khó khăn. Những ngày con nước kém, nhiều tàu bị mắc cạn ngay ở cửa lạch, không vào được cảng để bốc dỡ hàng, phải đợi chờ rất lâu dẫn đến chất lượng thủy sản giảm, khó bán, giá thấp, gây khó khăn trong công tác điều hành và thu phí. Các tàu muốn vào cảng để bốc dỡ hàng hóa và vào âu tránh trú bão phải đợi con nước lớn mới vào được. Có chủ tàu phải bỏ tiền để thuê thuyền có công suất nhỏ chở hàng vào bến. Đối với những tàu có công suất lớn lại càng khó khăn hơn khi vào cảng, do đó nhiều tàu thuyền đã di chuyển đến nơi khác thuận tiện và an toàn hơn. Thực tế các năm vừa qua, tại đây có 10 vụ tàu khai thác xa bờ của ngư dân vào cảng bốc dỡ hàng hóa và tránh trú bão đã bị mắc cạn, sóng xô lên bãi ngao bị hư hỏng nặng, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường mới được đầu tư xây dựng nhằm neo đậu an toàn cho 264 tàu thuyền nghề cá có công suất đến 400 CV hoạt động ở vùng biển Thanh Hóa và các tỉnh lân cận vào tránh trú bão. Sau khi hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng (từ tháng 8-2016), công trình đã phát huy hiệu quả, hàng năm có khoảng từ 200 đến 250 lượt tàu, thuyền vào neo đậu tránh trú bão, giúp ngư dân yên tâm sản xuất, vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

Tuy nhiên, hàng năm do mưa, lũ trên thượng nguồn đổ xuống với lượng phù sa lớn, cùng với việc nạo vét, khơi thông luồng lạch từ cửa Lạch Trường vào không được thực hiện thường xuyên, gây ra hiện tượng bồi lắng trong khu vực âu rất lớn. Nhiều khu vực luồng đậu tàu đã bị bồi lắng. Khi nước thủy triều xuống mức thấp nhất phao neo nằm trên mặt bùn, gây khó khăn và nguy hiểm cho tàu thuyền ra vào. Hơn nữa, diện tích khu neo đậu bị thu hẹp, nhất là khi vào tránh trú bão, tàu thuyền phải đợi nhiều giờ để chờ nước thủy triều lên mới vào được, thực tế có nhiều tàu bị mắc cạn đã cản trở các tàu khác vào neo đậu. Một số cơn bão các năm vừa qua, có nhiều tàu cá đã phải chờ nước lên mới có thể vào neo đậu tránh trú bão được. Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay hai khu vực neo đậu (khu số 1 và khu số 2) đã bị bồi lắng rất lớn. Khu vực cửa vào âu khi triều kiệt mực nước chỉ còn khoảng 1m, tàu công suất nhỏ dưới 50 CV mới vào được. Khu neo đậu của tàu 250 CV đã bị bồi lắng từ 1 đến 1,5m.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Thăng, Giám đốc BQL Cảng cá Hòa Lộc, chia sẻ: Để Cảng cá Hòa Lộc và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường hoạt động có hiệu quả, đơn vị đã và đang kêu gọi đầu tư. Đề nghị các cấp, các ngành chức năng cần có phương án đầu tư nạo vét, khơi thông luồng lạch từ cửa Lạch Trường vào cảng. Đầu tư hệ thống cấp điện, nước, khu nhà quản lý của âu tránh trú bão, kè hai bên mái âu, đổ bê tông đường vào và trên mặt đê của âu, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cảng bốc dỡ hàng hóa và tránh trú bão an toàn, hiệu quả.

