Nhiều doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn Thanh Hóa nộp NSNN tăng so với cùng kỳ năm 2020

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021, Ngành Thuế gặp nhiều khó khăn do sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch, bệnh COVID-19. Hiện ngành Thuế đang tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, nộp ngân sách Nhà nước; đồng thời, thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ đọng thuế… phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2021.

Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, 4 tháng đầu năm 2021 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được hơn 6.045 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán giao, tăng 4,4 % so với cùng kỳ. Trong đó, khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương nộp hơn 614 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán, tăng 38,7% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hơn 1.195 tỷ đồng, đạt 39,8 % dự toán, bằng 98,5 % so với cùng kỳ.

Trong đó, việc nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn Thanh Hóa 4 tháng đầu năm 2021 như sau:

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn 969,247 tỷ đồng, đạt 46,15% dự toán, tăng 33,6% so với cùng kỳ.

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn 88,561 tỷ đồng, đạt 70,9% dự toán, tăng 47,2% so với cùng kỳ.

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa 184,899 tỷ đồng, đạt 40,6% dự toán, tăng 50,9% so với cùng kỳ.

Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa 52,966 tỷ đồng, đạt 21,1% dự toán, bằng 84,1% so với cùng kỳ.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 91,799 tỷ đồng, đạt 70,6% dự toán, tăng 88,1% so với cùng kỳ.

Viettel Thanh Hóa (Tập đoàn viễn thông Quân đội) 26,860 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán, bằng 78,5% so với cùng kỳ.

Công ty Xi măng Nghi Sơn 31,236 tỷ đồng, đạt 26% dự toán, bằng 42,6% so với cùng kỳ.

Xuân Hùng