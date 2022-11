Nhiều địa phương hoàn thành sớm kế hoạch phát triển doanh nghiệp mới

Năm 2022, toàn tỉnh xây dựng kế hoạch thành lập mới 3.000 doanh nghiệp (DN). Sau thời điểm khó khăn do sự bùng phát của dịch COVID-19 những tháng đầu năm, các địa phương đã nhanh chóng triển khai các chương trình, kế hoạch, giải pháp tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh, các cá nhân khởi nghiệp thành lập DN. Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế và các hoạt động giao thương, công tác phát triển DN mới cũng có những tín hiệu khởi sắc. Hiện nhiều địa phương đã hoàn thành kế hoạch phát triển DN mới năm 2022.

Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Xuất khẩu Việt Trang (Nga Sơn).

Theo tổng hợp số liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), trong 10 tháng qua, đã có 17/27 huyện, thị xã, thành phố vượt chỉ tiêu thành lập DN năm 2022. Một số địa phương vượt chỉ tiêu ở mức cao, như Bá Thước vượt 86,7%, Thạch Thành 67,5%, Triệu Sơn 57,1%, Đông Sơn 44,6%, Yên Định 31,1%... Nhiều địa phương cũng đã xấp xỉ hoàn thành kế hoạch năm, như Thọ Xuân đạt 96,1%, Thiệu Hóa 98,2%, Hoằng Hóa 98,2%, Cẩm Thủy 97,7, TP Sầm Sơn 90%.

Từ nguồn lực và lợi thế địa phương, năm 2022, huyện Triệu Sơn phấn đấu thành lập mới 70 DN. Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển DN, địa phương đã giao các phòng, ban chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh hoàn thành thủ tục hồ sơ, giấy tờ theo quy định về đăng ký thành lập DN. Chú trọng mở các lớp tập huấn, trang bị kỹ năng về quản trị DN, tập huấn nghiệp vụ, chính sách thuế, kế toán cho các DN mới tại địa phương. Bên cạnh đó, huyện tập trung quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp nhằm tạo thuận lợi thu hút DN vào đầu tư. Tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của DN để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy khu vực sản xuất, kinh doanh phát triển. 10 tháng năm 2022, huyện Triệu Sơn đã thành lập được 110 DN, đạt 57,1% kế hoạch, bằng 200% so với cùng kỳ và thuộc top đầu của tỉnh. Đến nay, toàn huyện đã có 555 DN đang hoạt động.

Tại huyện Đông Sơn, địa phương được giao chỉ tiêu thành lập 65 DN mới. Để thực hiện thành công kế hoạch này, ngay từ đầu năm, huyện đã tổ chức triển khai công tác phát triển DN đến các xã, thị trấn, nhất là các đơn vị có tiềm năng phát triển DN, như thị trấn Rừng Thông, các xã Đông Minh, Đông Hoàng, Đông Thanh, Đông Khê... Đồng thời, tổ chức họp giao ban hàng tháng với các xã, thị trấn để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm. Đồng thời, ban hành cơ chế hỗ trợ thủ tục thành lập DN mới, với 3 triệu đồng/DN. Kết quả, 10 tháng năm 2022, huyện thành lập mới được 94 DN mới, đạt 44,6% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ.

Huyện Hậu Lộc cũng là một trong những địa phương “về đích” sớm kế hoạch phát triển DN, với kết quả 10 tháng thành lập được 63 DN mới, vượt 14,5% kế hoạch và tăng 65,8% so với cùng kỳ. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc, cho biết: Để tạo sức hút đối với DN, địa phương xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Huyện đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng, phát huy lợi thế của từng vùng, quan tâm vùng đồi và vùng biển. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huyện tiến hành quy hoạch phát triển các trung tâm, các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, tạo bước tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phù hợp lợi thế từng vùng. Đồng thời, huyện đã xây dựng, ban hành một số cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư theo hướng tập trung vào các dự án thu hút nhiều lao động và đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thành lập DN, thực hiện công khai, minh bạch trong quy hoạch, thủ tục hồ sơ, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư. Tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để DN yên tâm đầu tư phát triển.

Sự nỗ lực và kết quả khởi sắc về thành lập DN của các địa phương đã đưa kết quả thành lập DN toàn tỉnh năm 2022 rất khả quan. 10 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã thành lập được 2.863 DN mới, đạt 95,4% kế hoạch, tăng 22,2% so với cùng kỳ; trong đó, vùng đồng bằng và TP Thanh Hoá 1.905 DN, tăng 20,5% so với cùng kỳ, đạt 88,6% kế hoạch; vùng ven biển 647 DN, tăng 30,2% so với cùng kỳ, đạt 108,7% kế hoạch; khu vực miền núi 311 DN, tăng 13,5% so với cùng kỳ, đạt 122% kế hoạch.

Hiện nay, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đề ra và văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về hỗ trợ, phát triển DN. Ban Chỉ đạo Phát triển DN tỉnh cũng đang yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ DN, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho thành lập DN mới, như: đẩy mạnh thủ tục hành chính trực tuyến, tạo điều kiện về thủ tục pháp lý, hồ sơ triển khai dự án, phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn, tạo thuận lợi cho phát triển DN. Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các loại hình kinh tế; xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, DN. Đồng thời, đề nghị các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về các cơ chế, chính sách hỗ trợ DN, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn; thường xuyên rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi, thành lập DN để hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới DN.

Bài và ảnh: Tùng Lâm