Nhân rộng mô hình nuôi ốc nhồi ở huyện Hà Trung

Từ những thửa đất sâu trũng trồng lúa kém hiệu quả kinh tế, một số hộ dân trên địa bàn huyện Hà Trung đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó nổi bật là mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm.

Mô hình nuôi ốc nhồi của anh Vũ Văn Hiệp, thôn Đại Lợi, xã Hà Vinh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2019, nhận thấy diện tích đất trồng lúa của gia đình không mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Vũ Văn Hiệp, thôn Đại Lợi, xã Hà Vinh (Hà Trung) đã trăn trở tìm hướng phát triển sản xuất mới cho gia đình. Qua tìm hiểu, anh Hiệp nhận thấy số lượng ốc nhồi ngoài đồng, trong ao ngày càng hiếm dần do biến đổi khí hậu và người dân sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ; trong khi nhu cầu tiêu thụ ốc nhồi ngày càng cao. Không những vậy, đây là loài phát triển rất nhanh, có sức đề kháng tốt, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với đồng ruộng ở địa phương. Từ đó, anh Hiệp đã nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thuật nuôi, đầu tư nuôi ốc giống và ốc nhồi thương phẩm. Ban đầu, anh chỉ chuyển đổi diện tích nhỏ để nuôi thử. Quá trình nuôi anh tích cực lên mạng Internet, đọc sách để tìm hiểu kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm nuôi. Song song với đó, anh ghi chép cẩn thận lại các giai đoạn phát triển của con ốc, các loại thức ăn được ốc ưa thích... Khi vững kiến thức, làm chủ tất cả quy trình nuôi ốc, anh mạnh dạn đầu tư gần 100 triệu đồng, chuyển đổi 5.000m2 đất, xây dựng 5 ao nuôi, 3 bể ươm giống, bể sinh sản, lắp đặt bóng điện để ấp trứng ốc,... thả hơn 2 vạn con giống với mật độ 100 con/m2. Dẫn chúng tôi xuống thăm khu nuôi ốc được quy hoạch bài bản, anh Hiệp chia sẻ: Ốc tuy sống ở dưới bùn nhưng lại ưa sạch. Để có một ao nuôi ốc nhồi trước tiên phải hút cạn nước, khử tạp chất, vi khuẩn, Khi lấy nước, phải chọn nước sạch không ô nhiễm, không cho các thiên địch như: cá, cua, ốc bươu vàng... vào ao nuôi. Thức ăn hoàn toàn bằng nguồn tự nhiên, như: các loại rau, củ quả, bèo tấm,... Tuy nhiên, lượng thức ăn đủ, đều đặn, tránh tình trạng thức ăn thừa dễ gây ô nhiễm môi trường nước khiến ốc bị chết, mắc bệnh. Người nuôi cần thường xuyên vệ sinh ao nuôi, xử lý môi trường nước bằng nước vôi định kỳ tùy thời tiết, mật độ nuôi...; thả nhiều lục bình làm nơi ở cho ốc, vừa tạo không gian xanh mát những ngày hè và ấm áp mùa đông. Sau khoảng 8 tháng, ốc nhồi bắt đầu sinh sản và thời gian sinh sản thường bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, mỗi con ốc mẹ đẻ từ 6 - 7 ổ trứng/năm. Khi ốc sinh sản cần gom trứng về ấp để tỷ lệ nở cao, giảm thiểu thiệt hại do các thiên địch khác phá hoại, ăn trứng, nhất là chuột. Khi ốc ấp trứng, người nuôi thường xuyên quan sát trứng, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm phù hợp. Với những con ốc to, khỏe mạnh anh lựa chọn nuôi để tiếp tục nhân giống và sản xuất nguồn giống cho các vụ tiếp theo. Hiện nay, mỗi năm trang trại của anh Hiệp cung cấp cho thị trường 2 tấn ốc thương phẩm và hơn 100 vạn ốc giống; với giá bán ốc nhồi thương phẩm từ 80 đến 120 nghìn đồng/kg và ốc giống là 5 triệu đồng/1 vạn con; lợi nhuận đạt gần 500 triệu đồng/năm. Không chỉ trăn trở nhân rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi ốc nhồi, với mong muốn phát triển con nuôi ốc nhồi theo hướng bền vững, anh Hiệp cũng đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, cung cấp con giống cho người dân trong và ngoài xã.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình nuôi ốc nhồi, ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hà Trung, cho biết: Nuôi ốc nhồi tuy phải mua giống ban đầu chi phí khá cao, nhưng có nhiều ưu điểm, như: dễ nuôi, chi phí thức ăn thấp, nhanh thu hồi vốn, sinh lời cao, tận dụng được phế phẩm nông nghiệp; nhất là thị trường đầu ra ổn định. Vì vậy, việc nhân rộng những mô hình nuôi ốc nhồi là rất khả thi, phù hợp với những diện tích ao nuôi cá kém hiệu quả và đất trũng chủ động được nguồn nước, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện đã có một số hộ nông dân trên địa bàn huyện có diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả đã mạnh dạn đầu tư nhân rộng mô hình này, dự kiến sẽ mang lại thu nhập cao trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Lê Ngọc