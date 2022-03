Nguồn than cung cấp cho sản xuất điện gặp khó, sử dụng điện tiết kiệm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng

Trong Quý I-2022, tổng khối lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 4,49 triệu tấn trên tổng số 5,85 triệu tấn theo hợp đồng đã ký. Trước những khó khăn về nguồn cung, nguy cơ thiếu hụt than cho sản xuất điện, dẫn đến thiếu điện đang hiện hữu.

Các nhà máy nhiệt điện không thể hoạt động hết công suất do tình trạng thiếu than cho sản xuất điện.

Do lượng than cung cấp thiếu và tồn kho ở mức thấp nên đến cuối tháng 3/2022, nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống đã phải dừng và giảm phát. Cụ thể, các Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 hiện nay chỉ đủ than vận hành 1 tổ máy ở mức 60 - 70% công suất; Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng chỉ đủ than vận hành cho 1 trong 4 tổ máy. Do đó, toàn hệ thống điện quốc gia thiếu hụt tới hơn 3.000 MW nhiệt điện than do thiếu than cho sản xuất điện. Để khắc phục những khó khăn do tình trạng thiếu than cho sản xuất điện, vừa qua các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện của EVN đã có nhiều biện pháp đồng bộ để duy trì vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Mặc dù các đơn vị cung cấp than (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc) đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục khó khăn để khai thác than từ các mỏ trong nước và nhập khẩu than để pha trộn, nhưng theo thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc cho biết, tình hình cung cấp than còn tiếp tục có nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Vào thời điểm nắng nóng cao điểm của mùa khô, đặc biệt là các tháng 4, 5, 6, 7 tại khu vực miền Bắc, công tác sản xuất điện từ nhiên liệu than đóng một vai trò hết sức quan trọng cho đảm bảo cung cấp điện. Nguy cơ thiếu than dẫn đến thiếu điện là rất lớn.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ ảnh hưởng đến cung cấp điện, EVN kêu gọi người dân và các khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như: tắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh sử dụng nhiều thiết bị điện vào các giờ cao điểm, sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ... góp phần cùng EVN giảm bớt những khó khăn về nguồn điện.

NL