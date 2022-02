Ngư dân vươn khơi đầu năm

Sau những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngư dân ở các địa phương ven biển tiếp tục ra khơi, bám biển khai thác hải sản.

Bến cá Hoằng Trường (Hoằng Hóa) nhộn nhịp những ngày đầu năm mới.

Mặc dù, thời tiết trong những ngày sau tết khá rét, nhưng từ sáng sớm tại bến cá Hoằng Trường (Hoằng Hóa) đã nhộn nhịp tàu thuyền ra vào bến. Hàng chục xe đông lạnh và hàng trăm lao động chờ các tàu cá cập bến để vận chuyển hải sản vào bờ đi tiêu thụ. Ngư dân Trương Đình Cường, xã Hoằng Trường, chủ tàu cá TH92289TS, cho biết: “Những chuyến đi biển đầu năm khá thuận lợi, khai thác được nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế, báo hiệu một năm vươn khơi với nhiều may mắn và bội thu. Do nhu cầu của người dân, nên giá bán hải sản đầu năm mới cũng cao hơn so với những ngày thường. Năm 2022, cầu mong mưa thuận, gió hòa để ngư dân vươn khơi, bám biển được thuận buồm xuôi gió”. Nhằm động viên ngư dân vươn khơi, bám biển, ngay từ mùng 8 tháng Giêng âm lịch, huyện Hoằng Hóa đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho ngư dân hai xã Hoằng Trường, Hoằng Phụ để chuẩn bị vươn khơi khai thác hải sản đầu xuân. Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa trực tiếp xuống các xã ven biển, động viên các chủ tàu và ngư dân vươn khơi bám biển khai thác hải sản thuận buồm xuôi gió; tiếp tục đầu tư cải hoán nâng cấp, đóng mới tàu cá công suất lớn, trang bị ngư lưới cụ, thiết bị giám sát hành trình hiện đại... để vươn khơi xa, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hiện nay, huyện Hoằng Hóa có 938 phương tiện khai thác hải sản, với tổng công suất 91.000 CV, tập trung ở các xã Hoằng Trường, Hoằng Phụ, Hoằng Thanh... Với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền và sự đồng hành của ngư dân, toàn huyện đã hoàn thành việc lắp đặt, kích hoạt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá từ 15m trở lên và hoàn tất các thủ tục giấy tờ theo quy định. Toàn huyện cũng duy trì, củng cố 26 tổ đoàn kết giúp đỡ, hỗ trợ nhau khi tham gia khai thác hải sản trên biển. Thực hiện đánh số quản lý bè mảng, tàu cá dưới 12m không đủ điều kiện cấp đăng ký, đạt tỷ lệ 94%.

Hiện toàn tỉnh có 6.689 phương tiện nghề cá; trong đó, 5.521 tàu có chiều dài dưới 15m, 1.168 tàu có chiều dài từ 15m trở lên, với 24.675 ngư dân trực tiếp tham gia khai thác hải sản trên biển. Từ đầu năm đến ngày 10-2-2022, sản lượng khai thác biển toàn tỉnh đạt 11.466 tấn. Để ngư dân yên tâm bám biển và hoàn thành kế hoạch khai thác hải sản năm 2022, các ngành có liên quan của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển đang tiếp tục củng cố, phát triển các tổ đoàn kết trên biển; khuyến khích các chủ tàu cá khai thác vùng khơi ứng dụng các tiến bộ khoa học để nâng cao hiệu quả, chất lượng, giá trị sản phẩm khai thác hải sản; hỗ trợ các chủ tàu cá tìm kiếm ngư trường khai thác mới ở các tỉnh phía Nam. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở thu mua, dịch vụ hậu cần nghề cá tổ chức thực hiện theo chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm sau khai thác, cung ứng nhu yếu phẩm, hàng hóa, ngư lưới cụ, trang thiết bị và thu mua, chuyển tải sản phẩm đảm bảo cho tàu cá hoạt động sản xuất dài ngày trên biển. Tổ chức giám sát các tàu cá hoạt động trên biển thông qua hệ thống giám sát tàu cá quốc gia để kịp thời phát hiện những tàu cá có cập các cảng cá ngoài tỉnh, vượt ranh giới cho phép trên biển... để có phương án quản lý theo quy định. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các quy định về chống khai thác bất hợp pháp; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Hải Đăng