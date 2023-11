Ngọc Lặc thực hiện các giải pháp hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội

Ngay từ đầu năm, huyện Ngọc Lặc đã tập trung cao độ thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, bởi vậy tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Công nhân Công ty TNHH Việt Pan-Pacific Thanh Hóa (Ngọc Lặc) trong ca sản xuất.

Theo đánh giá của UBND huyện Ngọc Lặc, 10 tháng năm 2023, tổng diện tích gieo trồng đạt 18.596,4 ha/18.570 ha bằng 100,1% kế hoạch (KH) năm. Tình hình sản xuất chăn nuôi ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Toàn huyện đã trồng mới được 713,4 ha rừng tập trung, bằng 142,7% KH, an ninh rừng được đảm bảo, không để xảy ra cháy rừng, tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 39,9%, vượt KH năm 0,1%. Toàn huyện có thêm 3 xã Thúy Sơn, Nguyệt Ấn và Minh Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn là 15 xã, đạt 75%. Trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có 3 sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ, như: tinh bột sắn tăng 11,1%; đá khai thác tăng 8,7%; gạch xây tăng 7,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 780 tỷ đồng, bằng 73,6% KH, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Điểm nhấn trong phát triển kinh tế của huyện Ngọc Lặc trong 10 tháng năm 2023 là địa phương đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Công tác phân bổ, giao KH vốn đầu tư đã được thực hiện từ đầu năm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc giải ngân cho các dự án ngay sau khi KH vốn đầu tư được giao. Đến nay, về cơ bản các công trình đã triển khai và giải ngân đúng tiến độ. Nếu không tính dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc thì trong 10 tháng năm 2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư của huyện đạt 72,5% vốn đã cấp. Cùng với đó, huyện cũng hướng dẫn giải quyết thủ tục đầu tư theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Trong 10 tháng, toàn huyện đã thành lập mới 58 doanh nghiệp, bằng 145% KH, tăng 34 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đạt kết quả tích cực, năm học 2022-2023 chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện đứng 3/11 huyện miền núi, tăng 2 bậc so với năm học 2021-2022. Công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao luôn được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Trong những tháng cuối năm, huyện Ngọc Lặc tập trung khắc phục những khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra. Trong đó, thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, dự án Chỉnh trang đô thị Ngọc Lặc và 2 dự án đầu tư hạ tầng giao thông trung hạn đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Huyện cũng đôn đốc các nhà thầu khẩn trương triển khai thực hiện các công trình chuyển tiếp và các công trình triển khai mới. Tăng cường giám sát chất lượng thi công các công trình, tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn đầu tư công theo KH. Cùng với đó là tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, KH sử dụng đất của các kỳ quy hoạch; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, hiện trường các tiêu chí để trình các sở, ban, ngành cấp tỉnh thẩm định và Hội đồng Thẩm định NTM tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2023. Đồng thời, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng tự nhiên và chăm sóc rừng trồng. Thực hiện công tác phòng, chống dịch và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

