Ngọc Lặc khó hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2023, huyện Ngọc Lặc được giao nguồn vốn đầu tư công gần 486 tỷ đồng (gồm cả nguồn vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 61 tỷ đồng). Đến thời điểm này, huyện mới giải ngân được 62,649 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 13%). Để đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công trong năm 2023 như kế hoạch, đang là vấn đề khó đối với địa phương này.

Trường Tiểu học Vân Am đang hoàn thiện công đoạn cuối cùng để bàn giao cho chủ đầu tư vào dịp khai giảng năm học mới.

Dự án xây dựng nhà lớp học các trường khu trung tâm xã Vân Am gồm nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng học Trường THCS; nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng học trường tiểu học và nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học trường mầm non cùng các công trình phụ trợ khác có tổng mức đầu tư 17,989 tỷ đồng được khởi công ngày 25-11-2022. Dự án đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng, dọn dẹp mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư vào đầu tháng 9 tới. Ông Ngô Quang Dục, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Thanh - đơn vị thi công công trình này cho biết: Thi công công trình theo hình thức hợp đồng trọn gói nên ngoài khó khăn chung do giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, việc thi công trong trường học nên không gian rất chật hẹp. Tuy nhiên, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu của huyện. Đến thời điểm này cả 3 công trình được thực hiện với khối lượng công việc đạt khoảng 99% và dự án được chủ đầu tư cho ứng số tiền 15 tỷ đồng. Công trình sẽ bàn giao cho chủ đầu tư vào trước dịp khai giảng năm học mới.

Để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong năm 2023 theo kế hoạch, ngoài chỉ đạo bằng nhiều văn bản, huyện Ngọc Lặc còn tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp như tháo gỡ kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là với những dự án trọng điểm; thường xuyên đôn đốc, giám sát nhà thầu và các đơn vị liên quan về tiến độ dự án; không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải ngân và quyết toán dự án... Tuy nhiên, đến ngày 25-8-2023, nghĩa là chỉ còn hơn 3 tháng sẽ hết năm, nguồn vốn đầu tư công của huyện mới giải ngân được 62,649 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 13%), là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp của tỉnh đến thời điểm này.

Lý giải về nguồn vốn giải ngân đạt thấp, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ngọc Lặc Đỗ Đức Ngọc cho rằng, do địa phương đang gặp vướng bởi tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng (CSHT) đô thị Ngọc Lặc (thuộc dự án cải thiện CSHT đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ). Dự án này được giao giải ngân trong năm 2023 là 343 tỷ đồng/486 tỷ đồng, chiếm 70,6% tổng nguồn vốn được giao giải ngân của huyện trong năm 2023. Tuy nhiên, do dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ODA với số vốn lớn nên trong quá trình triển khai, thực hiện dự án như khâu hoàn thiện hồ sơ (sử dụng song ngữ: Anh và Việt), đưa ra tổ chức đấu thầu quốc tế, lựa chọn nhà thầu... phải mất khá nhiều thời gian. Vì vậy, dự án đến nay vẫn chưa thể giải ngân do chưa thực hiện lựa chọn các gói thầu (xây lắp, giám sát thi công).

Ông Ngọc đang hy vọng trong tháng 11 tới đây dự án sẽ lựa chọn được nhà thầu xây lắp cũng như đơn vị tư vấn, khi ấy mới có thể giải ngân được vốn. Tuy nhiên, do lượng vốn được giao giải ngân của dự án này chiếm tới 81% lượng vốn chưa giải ngân của huyện nên mục tiêu giải ngân 100% vốn được giao trong năm 2023 như kế hoạch, ông Ngọc cho rằng sẽ rất khó để thực hiện vì từ nay đến hết năm thời gian không còn nhiều.

Bài và ảnh: Minh Lý