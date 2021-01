Ngành Công thương Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 15-1, Sở Công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ngành Công thương năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Năm 2020, việc hoàn thành các chỉ tiêu của Ngành Công thương gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động.

Đơn vị là phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động đạt 95% công suất, là động lực chính cho tăng trưởng sản xuất công nghiệp và GRDP của tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành Công thương. Trong đó, Sở Công thương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật, HĐND ban hành 2 Nghị quyết, bổ sung quy hoạch các dự án nguồn năng lượng mới với tổng công suất 6.180 MW, thực hiện cải cách hành chính với tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đạt 87%, làm tốt công tác đào tạo, tập huấn chuyên ngành.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó của Ngành Công Thương và các doanh nghiệp, các chỉ tiêu của Ngành vẫn tăng so với cùng kỳ và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 141.640 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 3,76 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa đạt hơn 113.000 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Năm 2021, Ngành Công thương Thanh Hóa xây dựng kế hoạch giá trị gia tăng công nghiệp tăng 13,8% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 4 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Để thực hiện mục tiêu này, Ngành Công thương Thanh Hóa sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, đạt từ 97,5% công suất trở lên.

Bên cạnh đó, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm như: Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Thủy điện Hồi Xuân, dây chuyền số 4 xi măng Long Sơn, Xi măng Đại dương... Tăng cường công tác tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ các DN tận dụng lợi thế từ các hiệp định FTA để đẩy mạnh xuất khẩu…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương yêu cầu cán bộ, công chức toàn ngành tiếp tục triển khai đầy đủ, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021 của Bộ Công thương và của tỉnh. Trong đó, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; nắm bắt kịp thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh; rà soát, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư để tiếp tục thu hút các dự án quy mô lớn, giá trị gia tăng cao vào địa bàn.

Đồng chí cũng yêu cầu các phòng, ban, bộ phận tập trung hoàn chỉnh phương án quy hoạch Công thương; xây dựng chương trình công nghiệp chế biến chế tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; tham mưu ban hành các quy định về phát triển công nghiệp, thương mại, chính sách khuyến công, chuyển đổi mô hình chợ… Đồng thời rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của Ngành Công thương Thanh Hóa.

Minh Hằng