Nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch ứng phó khẩn cấp - tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Bể, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ.

Cụ thể, kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) tập trung nghiên cứu các nguy cơ có thể gây ra vỡ đập hồ chứa nước Đồng Bể khi xả lũ với lưu lượng lớn, đồng thời toàn bộ lưu vực có mưa lớn… với vùng chịu ảnh hưởng là các xã: Triệu Thành, Hợp Thành, Hợp Thắng, Vân Sơn, An Nông, Thái Hòa, huyện Triệu Sơn và xã Xuân Du, huyện Như Thanh; trên cơ sở đó đưa ra các phương án sơ tán, di dời người dân và tài sản tương ứng với các tình huống khẩn cấp xảy ra.

UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, các đơn vị liên quan, các cấp chính quyền huyện, xã và nhân dân khu vực ảnh hưởng thực hiện EPP; Trưởng Ban có trách nhiệm điều hành chung và trực tiếp điều hành khi có báo động 3, 4; Phó Trưởng Ban thường trực thay mặt Trưởng Ban điều hành khi có báo động 1, 2.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm, thực hiện thẩm định phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Đồng Bể, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo báo cáo thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổ chức bàn giao các hồ sơ, tài liệu kèm theo kế hoạch này cho Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, các địa phương để phục vụ công tác quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa và triển khai thực hiện kế hoạch.

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu phối hợp với UBND các huyện: Triệu Sơn, Như Thanh thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh; trong mùa mưa bão, phải duy trì chế độ thông tin liên lạc, chế độ báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão công trình, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các cấp và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; tổ chức phổ biến, diễn tập, cập nhật EPP; tổ chức lập kế hoạch hành động ứng cứu khi đập xảy ra sự cố và điều phối các hoạt động của lực lượng được tăng cường để thực hiện kế hoạch ứng cứu đập; Chỉ đạo Chi nhánh thủy lợi Triệu Sơn chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực để vận hành hồ chứa trong trường hợp khẩn cấp và ứng cứu đập ngay khi xảy ra sự cố theo phương châm "4 tại chỗ"; thực hiện các nội dung theo quy định của Chính phủ về quản lý an toàn đập (kiểm tra tình trạng đập, quan trắc, đo đạc đập và các yếu tố khí tượng thủy văn, thu thập tài liệu quan trắc, dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn) để phát hiện kịp thời các hư hỏng, sự cố và dự báo khả năng lũ lớn.

UBND các huyện: Triệu Sơn, Như Thanh phổ biến kế hoạch sơ tán; theo dõi diễn biến tình hình mưa, lũ để chỉ đạo phòng chống lũ lụt và xử lý các tình huống bất thường, khẩn cấp ảnh hưởng đến an toàn khu vực hạ du; chịu trách nhiệm tổ chức huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm, thuốc men và thực hiện sơ tán dân theo kế hoạch sơ tán được duyệt khi có lệnh.

Xem quyết định tại đây.

BĐT

Từ khóa: Kế hoạchQuản lýNông nghiệpKhẩn cấpBan Quản lýChủ tịch UBND tỉnhPhòngTriệu SơnHuyện Triệu SơnChủ tịch UBNDNhư Thanh