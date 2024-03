Mô hình trồng đu đủ lấy hoa cho hiệu quả kinh tế cao

Sau một thời gian tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thị trường, HTX Nông nghiệp An toàn và Hữu cơ Lang Chánh (thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương) đã đưa cây đu đủ lấy hoa về trồng thử nghiệm tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Bước đầu cho hiệu quả khả quan, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp địa phương.

Mô hình trồng cây đu đủ lấy hoa của các hộ dân xã Trí Nang.

Nhằm nâng cao giá trị diện tích đất canh tác, gia đình ông Ngân Đức Hạnh, bản Hắc, xã Trí Nang đã mạnh dạn đưa cây đu đủ lấy hoa về gieo trồng trên diện tích 1,5 ha, sau gần 1 năm chăm sóc, đến nay cây đang phát triển tốt, không bị sâu bệnh, hoa ra đều, búp mập, rất nhiều nhánh và đã cho thu hoạch 2 lứa hoa.

Ông Ngân Đức Hạnh cho biết: "Với lứa hoa đầu tiên của 300 cây, tôi đã hái được 30kg hoa (năng suất trung bình đạt 0,1kg/1 cây, giá 28.000 đến 30.000 đồng/1kg), tôi đã thu về gần 1 triệu đồng (sau 2 giờ thu hái). Mỗi đợt thu hoạch cách nhau khoảng 1 tuần, tùy thời điểm. Từ lứa thứ 2 trở đi, cây cho thu hoạch hoa với năng suất khoảng 0,5kg/cây... Sang những năm tiếp theo, cây nào nhiều nhánh sẽ cho thu 1 - 2kg hoa/đợt... Trung bình mỗi năm, 1 ha sẽ cho thu hoạch khoảng 20 tấn hoa tươi. Với giá bán theo hợp đồng 30 nghìn đồng/1kg, trừ chi phí sẽ cho lợi nhuận trên 150 triệu đồng".

Tại thôn Chiềng Khạt cùng xã, chị Hà Thị Tâm cũng quyết định trồng 1 ha cây đu đủ lấy hoa, sau gần 3 tháng đã cho thu bói lứa hoa đầu tiên, mỗi đợt thu hoạch cách nhau khoảng 1 tháng. Chị Tâm cho biết: "Đu đủ lấy hoa dễ trồng và chăm sóc, thích hợp với đất đồi, ít sâu bệnh nên phù hợp với trình độ sản xuất của đa phần người dân địa phương. Ban đầu gia đình tôi trồng chỉ để sử dụng, nhưng từ năm 2022, một số doanh nghiệp kinh doanh dược liệu có nhu cầu lớn về hoa đu đủ đực nên tôi đã chuyển đổi 1 ha cây trồng kém năng suất sang đối tượng cây trồng mới này. Hiện, sản phẩm hoa tươi sau thu hoạch được tiêu thụ ổn định, hiệu quả kinh tế vượt trội so với những loại cây trồng khác".

Ông Vi Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Trí Nang, cho biết: "Thực hiện nghị quyết HĐND huyện về phát triển cây dược liệu, xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển sang trồng cây dược liệu có hiệu quả kinh tế cao để thay thế cho cây keo, cây mía hiệu quả kinh tế thấp. Hiện trên địa bàn xã đã đem vào gieo trồng trên 40 ha cây đu đủ lấy hoa, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho bà con, nhất là các hộ nghèo".

Theo tìm hiểu, trước đây, các hộ dân trên địa bàn huyện Lang Chánh chỉ trồng cây đu đủ lấy hoa rải rác trong vườn, chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình và thường sử dụng hoa đu đủ tươi dùng làm món ăn, giá trị kinh tế chưa cao. Nhận thấy đây là mô hình phát triển sản xuất triển vọng, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, HTX Nông nghiệp An toàn và Hữu cơ Lang Chánh đã phối hợp với các xã Trí Nang, Đồng Lương, Tân Phúc, Giao An, Giao Thiện, Yên Khương, Yên Thắng, thị trấn Lang Chánh để trồng cây đu đủ lấy hoa với tổng diện tích khoảng 18 ha. Do có chính sách ưu đãi từ khâu mua giống đến chăm sóc, thu hái, bao tiêu đầu ra nên bà con yên tâm sản xuất. Thời gian tới, HTX sẽ đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc để sấy và chế biến hoa đu đủ, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, bảo đảm chất lượng, tham gia sản phẩm OCOP. Đồng thời, tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây đu đủ lấy hoa tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giúp người nông dân xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Trần Giang