Lasuco tối ưu hóa giải pháp điều hành, thúc đẩy ra mắt sản phẩm mới

Bên cạnh những khó khăn do sự thay đổi chính sách thuế gây áp lực lên giá bán đường trong nước, cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã khiến sản lượng đường tiêu thụ công nghiệp giảm mạnh, tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh của các nhà máy mía đường nói chung. Để giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nhập cho nông dân các vùng mía nguyên liệu, Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành các dự án mới; nghiên cứu, thực hiện tối ưu hóa các giải pháp điều hành nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả chuỗi sản xuất.

Dây chuyền sản xuất nước dinh dưỡng tế bào mía MITAJI của Lasuco. Ảnh: Minh Hằng

Cuối năm 2020, Lasuco đã khánh thành, đưa vào vận hành 3 dự án trọng điểm, đưa ra thị trường 3 sản phẩm mới thuộc 2 ngành chủ lực là đồ uống (sữa gạo OJITA, nước dinh dưỡng tế bào mía MITAJI) và lúa gạo. Sau gần 1 năm ra mắt, 2 sản phẩm ngành đồ uống đã được thị trường đánh giá cao. Trong đó, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được hơn 9,9 triệu hộp sữa gạo OJITA và 7,6 triệu hộp nước dinh dưỡng tế bào mía MITAJI. Mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra do sự thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, nhưng các sản phẩm giá trị cao này đã giúp tăng doanh thu, lợi nhuận cho đơn vị và tăng giá thu mua đầu vào cho nông dân. Theo đó, giá thu mua mía nguyên liệu vụ 2021-2022 đạt 1.100.000 đồng/1 tấn mía sạch 10 CCS (cao hơn 100.000 đồng/tấn so với vụ 2020-2021), giá sàn là 1.000.000 đồng/tấn. Lasuco cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm Chế biến nông sản thực phẩm Phú Hưng, đến thời điểm này đã hoàn thành giai đoạn 1, với công suất 300 tấn/ngày; nhà máy xay xát công suất 5 tấn/giờ theo công nghệ Nhật Bản. Bước đầu dự án đã sản xuất ổn định với sản lượng đã thực hiện hơn 6.000 tấn lúa gạo các loại.

Theo báo cáo của Lasuco, niên độ tài chính 2020-2021, kết quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị phát triển bền vững. Một số chỉ tiêu sản xuất tăng cao đột biến, như: Tổng đường thô đưa vào chế luyện trong kỳ là 41.186 tấn; tổng đường sản xuất đạt 74.240 tấn, bằng 147% so với cùng kỳ; đường phèn sản xuất đạt 5.409 tấn, bằng 110% so với cùng kỳ; đường thương mại 35.766 tấn, bằng 114% so với cùng kỳ; doanh thu của đơn vị đạt 1.846,5 tỷ đồng, tăng 9% so với niên độ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 22,85 tỷ đồng, tăng 20,5% kế hoạch năm.

Giai đoạn 2021-2022, Lasuco xác định sẽ còn gặp nhiều thách thức khi vùng nguyên liệu tiếp tục có nguy cơ giảm diện tích. Đơn vị đang tiếp tục hoạch định các giải pháp, trong đó ưu tiên đầu tư các sản phẩm mới, các sản phẩm sau đường, các ngành nghề chế biến lúa gạo, sữa gạo. Đến nay, dự án sản xuất dịch cô đặc và sản phẩm nước mía thứ 2 (Miata) đã hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 60 tấn nguyên liệu/ngày, tổng vốn đầu tư 43 tỷ đồng, đưa vào sản xuất cuối vụ ép 2021-2022 với sản lượng dịch cô đặc thu được hơn 115 tấn phục vụ cho bộ phận R&D nghiên cứu các sản phẩm mới. Đơn vị cũng đã ra mắt sản phẩm nước cam ép từ tháng 7-2021.

Niên độ 2021-2022, Lasuco đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 99,6 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Lasuco đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp ổn định vùng nguyên liệu mía. Trong đó, sẽ tối ưu hóa các giải pháp quản lý, điều hành trong công tác thu hoạch, vận chuyển, thanh toán; triển khai ứng dụng bản đồ GIS trong công tác quản lý vùng nguyên liệu; rà soát lại diện tích mía và triển khai các dịch vụ bảo đảm mục tiêu đến năm 2022-2023 đạt tối thiểu 8.000 ha, tích tụ diện tích và thực hiện chủ trương không có năng suất mía dưới 70 tấn/ha. Bên cạnh đó, Lasuco xây dựng các giải pháp cải tiến máy móc, tổ chức sản xuất chế biến hiệu quả, mở rộng và phát triển thị trường các sản phẩm, triệt để ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị phát triển vùng nguyên liệu.

Minh Hằng