Kỳ vọng mới từ các cụm công nghiệp có tính chiến lược

Thành lập các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp (CCN) để thu hút đầu tư các dự án công nghiệp, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương. Với mục tiêu ấy, từ những năm 2017–2018, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập các CCN ở các vùng được coi là “hẻo lánh” của huyện Hoằng Hóa. Với sự hoàn thiện hạ tầng giao thông của huyện thời gian gần đây, vị trí một số CCN trở nên thuận lợi kết nối, có tính chiến lược của tỉnh trong chuyển đổi cơ cấu lao động cũng như thu hút đầu tư.

Các dãy nhà xưởng của một chủ đầu tư Nhật Bản đang được xây dựng tại Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa.

Khu vực các xã phía Bắc của huyện Hoằng Hóa với địa bàn rộng lớn, nhưng xa các khu công nghiệp. Tại đây, lực lượng lao động lớn nhưng rất nhiều người thiếu việc làm. Tháng 4–2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1085/QĐ-UBND để thành lập CCN Bắc Hoằng Hóa. Được triển khai trên địa bàn 2 xã Hoằng Kim và Hoằng Phú, với diện tích giai đoạn 1 gần 30 ha, hướng mở rộng theo quy hoạch được phê duyệt là 50 ha. Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa là đơn vị chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục liên quan đến hạ tầng CCN như đường giao thông nội khu, đường điện, hệ thống xử lý nước thải đã hoàn thành. Phía chủ đầu tư cũng đang triển khai các khâu thủ tục và giải phóng mặt bằng để tiến hành xây dựng giai đoạn 2 của CCN.

Chỉ cách Quốc lộ 1A chưa đầy 1km, có đường giao thông kết nối tốt với các xã và các huyện xung quanh nên CCN này được đánh giá có nhiều tiềm năng. Khi được UBND tỉnh xúc tiến và giới thiệu, nhiều nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước đã đến thăm và ký kết hợp đồng đầu tư vào đây. Do mục tiêu chính của CCN là tạo nhiều việc làm và hạn chế gây ảnh hưởng đến môi trường nên lĩnh vực ưu tiên là may mặc, giày da, gia công cơ khí, điện tử, công nghiệp sạch thân thiện với môi trường... Những tháng gần đây, CCN đã thu hút được 5 nhà đầu tư trong lĩnh vực may mặc, gia công cơ khí, sản xuất đồ chơi, trong đó 4 nhà đầu tư nước ngoài và 1 nhà đầu tư trong nước. Các nhà xưởng đã và đang được triển khai xây dựng để tổ chức sản xuất. Mục tiêu giải quyết việc làm cho từ 15.000 đến 18.000 lao động của CCN có nhiều cơ sở để kỳ vọng. Những diện tích còn lại và giai đoạn 2 của CCN Bắc Hoằng Hóa vẫn đang được tỉnh kêu gọi thêm các dự án đầu tư. Khi có nhiều dự án đi vào sản xuất, nhất là các dự án may mặc, thì nhiều lao động của các huyện Hậu Lộc, Hà Trung cách đó không xa sẽ có thêm cơ hội việc làm tại đây.

Cũng tại Hoằng Hóa, trước kia vùng Tây Nam của huyện không thuận lợi giao thông, được coi là “hẻo lánh”. Để tạo hiệu ứng phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, UBND huyện Hoằng Hóa đề xuất để tỉnh quy hoạch một CCN tại đây. Sau khi có sự khảo sát, đánh giá tiềm năng và sự cần thiết, tháng 4–2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1187/QĐ-UBND để thành lập CCN Thái Thắng, thuộc địa giới 2 xã Hoằng Thái và Hoằng Thắng, CCN được quy hoạch trên diện tích 30,71 ha. Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh hạ tầng công nghiệp Đại Dương Xanh có trụ sở tại huyện có nhiệm vụ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Khi CCN đang thành hình, huyện Hoằng Hóa tiếp tục phát triển mở rộng tuyến giao thông giữa cánh đồng để kết nối CCN với các xã vốn không mấy thuận lợi giao thông và xa trung tâm huyện như Hoằng Lưu, Hoằng Thành, Hoằng Phong... Những ngày cuối năm 2021 vừa qua, huyện đồng bằng ven biển này tiếp tục cho thông xe tuyến đường Thịnh – Đông chạy qua ngay sát hông CCN. Tuyến đường đôi rộng mở bậc nhất trong huyện này kết nối CCN đến tận các xã vùng biển trong huyện. Đáng nói, đoạn nối dài qua xã Hoằng Thịnh đang được thảm nền để đấu nối với TP Thanh Hóa tại vị trí gần cây xăng Nguyệt Viên. Như vậy, từ một CCN được coi là trong vùng hẻo lánh, nay chỉ cách TP Thanh Hóa chừng 5km, lại nằm trong vùng giàu lực lượng lao động.

Đến thời điểm hiện tại, khi chủ đầu tư hạ tầng mới hoàn thành các hạng mục, CCN đã thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 30% đất công nghiệp của dự án. Trong các đánh giá gần đây của các sở, ngành liên quan, CCN Thái Thắng được đánh giá có vị trí đẹp nhất nhì trong tỉnh với nhiều điều kiện thuận lợi. Chắc chắn trong tương lai không xa, việc lấp đầy dự án bởi các dự án công nghiệp, nhất là lĩnh vực giày da và may mặc như mục tiêu ban đầu sẽ thành hiện thực.

Bài và ảnh: Lê Đồng