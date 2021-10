Khó khăn trong hoạt động vận tải do ảnh hưởng của dịch

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân, trong đó có lĩnh vực vận tải. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT), Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở GTVT đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý hoạt động vận tải, nhất là vận tải hành khách bằng xe ô tô. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2021, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Bến xe phía Bắc TP Thanh Hóa.

Thời gian qua, Sở GTVT đã triển khai nhiệm vụ đến các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị quản lý bến xe khách, Cảng Hàng không Thọ Xuân, Ga Thanh Hóa, thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định trong hoạt động vận tải, nhất là vận tải hành khách bằng xe ô tô. Sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động tiêu cực, hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 gây ra; đồng thời, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Sở cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan điều động phương tiện đón công dân Thanh Hóa từ TP Hồ Chí Minh về cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Đối với vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, Sở GTVT đã ban hành các văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải về việc hướng dẫn “luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông suốt 24h/24h tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng phương án phân luồng tổ chức giao thông. Đối với vận tải hành khách bằng xe ô tô, sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ tỉnh Nghệ An trở vào các tỉnh phía Nam và 15 tỉnh phía Bắc; tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19... Sở GTVT đã báo cáo UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, thông báo, tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải về các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Chính phủ và đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hướng dẫn thủ tục hưởng các cơ chế chính sách hỗ trợ.

Đi đôi với đó, Sở GTVT thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên phần mềm điện tử một cửa; tuyên truyền đến các doanh nghiệp, người dân về việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến trên môi trường mạng... 9 tháng năm 2021, Sở GTVT đã cấp 2.815 phù hiệu cho các xe ô tô kinh doanh vận tải, 191 giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, 93 giấy phép liên vận Việt – Lào, 1.440 hồ sơ cấp phép giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên các luồng xanh vận tải. Bên cạnh đó, sở thu hồi 11 phù hiệu, thông báo 27 phù hiệu không còn giá trị sử dụng, thu hồi 5 giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT cũng đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác đăng kiểm, đăng ký cho các phương tiện thủy nội địa, cấp phép hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa cho các bãi tập kết cát. Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh tổ chức kiểm tra các bến khách ngang sông chưa được cấp phép đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cấp phép đối với các bến đủ điều kiện hoạt động. Sở GTVT cũng đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê số lượng phương tiện thủy nội địa chưa đăng ký, đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn quản lý, để tiếp tục thực hiện công tác đăng kiểm, đăng ký trong thời gian tới. 9 tháng năm 2021, đã đăng kiểm 150 lượt phương tiện thủy nội địa, đăng ký 33 phương tiện; cấp phép hoạt động cho 6 bến thủy nội địa, 8 bến khách ngang sông. Thực tế những tháng đầu năm 2021, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID–19. Theo báo cáo của Sở GTVT, 9 tháng năm 2021, vận chuyển 21,154 triệu lượt hành khách, bằng 86% so với cùng kỳ, đạt 37,4% kế hoạch năm; vận chuyển hàng hóa 37,044 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 58,15% kế hoạch năm. Dự ước năm 2021, vận chuyển hành khách đạt 37,8 triệu lượt, bằng 90% so với thực hiện năm 2020; vận chuyển 63,7 triệu tấn hàng hóa, tăng 12% so với thực hiện năm 2020.

Đồng chí Vũ Minh Thuận, Trưởng Phòng quản lý vận tải, Sở GTVT, cho biết: Thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển lĩnh vực vận tải. Trong đó, tiếp tục theo dõi sát diễn biến của dịch COVID-19 để kịp thời có các biện pháp phòng, chống dịch đối với hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. Ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo về việc phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các dịp lễ, tết, lễ hội xuân năm 2022. Triển khai thực hiện đề án phát triển và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục triển khai đề án đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt giai đoạn 2020-2024. Xây dựng kế hoạch đăng kiểm, đăng ký cho các phương tiện thủy nội địa.

