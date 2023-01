Khẳng định vị thế đô thị động lực phía Bắc Thanh Hóa

Năm 2022, thị xã Bỉm Sơn hân hoan chào đón thêm những công trình, dự án mới cùng nhau hiện diện. Ngoài các dự án dây chuyền 4 - Nhà máy Xi măng Long Sơn, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng Công ty May 10 - CTCP, khu dân cư Nam Cổ Đam đầu tư chuyển tiếp từ năm 2021, Bỉm Sơn đã chính thức khởi công Nhà máy Sản xuất lốp ô tô Radial, Nhà máy Công nghiệp SAB Việt Nam tại Khu A, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Bỉm Sơn phát triển đúng với những ngành nghề công nghiệp đã được hoạch định.

Sản xuất phụ tùng ô tô tại Công Ty TNHH Seil M - Tech Vina, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn.

Bước sang năm 2022, ảnh hưởng của dịch COVID-19 dần được khắc phục, thì những khó khăn do giá nguyên, vật liệu, chuỗi cung cầu tiếp tục đứt gãy do xung đột địa chính trị trên thế giới. Trước những thách thức, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, cộng đồng doanh nghiệp Bỉm Sơn đã đoàn kết, năng động cải tổ sản xuất, giữ ổn định việc làm cho người lao động, trở thành động lực cho kinh tế địa phương tăng trưởng.

Đến thăm Công ty TNHH May Huệ Anh vào những ngày cuối năm, trong bối cảnh “cơn bão” cắt giảm đơn hàng ngành may mặc, 100% công nhân nhà máy vẫn có đủ việc làm. Chị Hoàng Thị Kim Dung, giám đốc công ty, chia sẻ: Từ 4 chuyền may ban đầu khi thành lập nhà máy, với 100 lao động, đến nay nhà máy đã có 23 chuyền may, với 1.000 nhân công. “Sống” được và đi lên bền vững trong bối cảnh nhiều trở ngại trong thời gian vừa qua, “bí quyết” của công ty chính là sự thiết lập một quy trình sản xuất chuẩn cùng kỹ năng thích ứng linh hoạt theo bối cảnh thị trường. Là một doanh nghiệp quy mô vừa trong ngành may, nhưng công ty có khá nhiều chứng chỉ quốc tế uy tín trong ngành may mặc được các quốc gia như Mỹ và châu Âu đánh giá, chứng nhận. Đó là một lợi thế lớn khiến đơn vị luôn được khách hàng ưu tiên “giữ mối” trong thời gian dịch bệnh vừa qua.

Cùng với ngành may mặc “vượt bão táp” thành công, trong năm 2022, có đến 8/10 sản phẩm công nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tăng trưởng cao, đưa giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 12,4% cùng kỳ. Động lực chính từ ngành công nghiệp đã đưa tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 12,9% so với cùng kỳ, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thị xã đạt 73,6 triệu đồng/năm. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thị xã đạt và vượt so với cùng kỳ.

Với sức hút của vùng đất đô thị công nghiệp truyền thống cùng với những nỗ lực mạnh mẽ về cải thiện môi trường kinh doanh, sự lan tỏa từ những dự án lớn đang hứa hẹn nâng tầm quy mô ngành công nghiệp thị xã với những hy vọng mới, bước đột phá mới. Bỉm Sơn đang tiếp tục là điểm dừng chân của nhiều dự án đầu tư có chọn lọc, quy mô lớn, công nghệ cao, có tác động lan tỏa và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, thị xã công nghiệp này hiện đang vào “tầm ngắm” của hàng loạt nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư các khu chế tạo, khu công nghiệp phụ trợ của những tên tuổi danh tiếng, như Hyundai, Honda, Toyota... sớm đưa nơi đây xứng danh là đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Thanh.

