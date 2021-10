Khai thác thủy sản thích ứng an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 22-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến về khai thác thủy sản thích ứng an toàn phòng, chống dịch COVID-19, quý IV năm 2021. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan tham dự hội nghị.

Theo báo của Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2021 đến nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhiều tàu cá phải ngừng sản xuất, nằm bờ. Số lượng tàu cá ngừng không đi khai thác tính từ tháng 7 đến hết tháng 9 là 43.200 tàu/tháng, tương đương với 4,6% cường lực khai thác. Chuỗi tiêu thụ thủy sản bị đứt gãy làm giá thủy sản giảm từ 15 đến 20% so với cùng kỳ, nhiều cảng cá phải đóng cửa để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, khắc phục khó khăn, thời gian qua các địa phương và ngư dân đã nỗ lực thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn phòng, chống dịch COVID-19, nhờ đó ngành khai thác thủy sản nước ta vẫn bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa duy trì ổn định chuỗi sản xuất. Thủy sản tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng với sản lượng tăng 8%, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 7% so với năm 2020. Hoạt động phòng, chống khai thác bất hợp pháp, tháo gỡ thẻ vàng được thực hiện đồng bộ ở các cấp, ngành, đúng hướng, có chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương.

Tổng cục Thủy sản nhận định, những tháng cuối năm 2021 khai thác thủy sản sẽ tiếp tục đối mặt với một số khó khăn lớn, như: Giá vật tư đầu vào cho hoạt động khai thác vẫn ở mức cao; lao động nghề cá tiếp tục bị thiếu hụt. Bên cạnh đó các thị trường quốc tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng và thủ tục nhập khẩu, nhất là thị trường Trung Quốc… sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu năm 2021. Trước thực trạng trên, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp đẩy mạnh khai thác thủy sản trong những tháng cuối năm 2021.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã thông tin các giải pháp mà ngành nông nghiệp cùng các địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động thực hiện để đẩy mạnh khai thác thủy sản thích ứng với an toàn dịch bệnh. Kết quả phát triển ngành thủy sản trong tỉnh nói chung và khai thác thủy sản nói riêng.

Để tiếp tục đẩy mạnh khai thác thủy sản thích ứng với an toàn dịch bệnh, những tháng cuối năm tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân về Luật Thủy sản; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong điều kiện tình hình mới. Củng cố, phát triển các tổ đoàn kết trên biển; khuyến khích các cơ sở thu mua, dịch vụ hậu cần tổ chức thực hiện theo chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm sau khai thác. Tăng cường kiểm soát tàu cá cập, rời cảng…

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương liên quan đã cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khắc phục khó khăn đẩy mạnh khai thác thủy sản.

Đồng chí nhấn mạnh: Ngành thủy sản đang phải đối mặt với “khó khăn kép” do ảnh hưởng của dịch bệnh và vấn đề cảnh báo thẻ vàng. Do đó, để khai thác thủy sản tiếp tục tăng trưởng, thích ứng an toàn dịch bệnh, Thứ trưởng đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục tập trung hiệu quả các nhóm giải pháp. Trong đó, đề nghị các địa phương lưu ý đến vấn đề ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 cho cán bộ, người lao động hoạt động trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Có chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất sau dịch. Nắm bắt tình hình diễn biến dịch COVID-19 và tình hình sản xuất chuỗi cung ứng khai thác thủy sản để phối hợp liên ngành, liên tỉnh, có giải pháp linh hoạt phòng, chống dịch bệnh và quản lý sản xuất…

Hương Thơm