Huyện Thiệu Hóa phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động... Theo báo cáo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện Thiệu Hóa, năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng, đạt hơn 2.700 tỷ đồng. Các ngành nghề truyền thống, như: Đúc đồng, bánh đa, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác được duy trì và phát triển.

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô trong ca sản xuất.

Để bảo đảm kế hoạch về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngay từ đầu năm, huyện Thiệu Hóa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Quan tâm, tạo điều kiện cho chủ đầu tư hạ tầng hoàn thiện các trình tự, thủ tục về bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm cơ sở đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp phía Bắc thị trấn Thiệu Hóa. Huyện phối hợp với Công ty CP Mía đường Lam Sơn, các sở, ngành có liên quan của tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với dự án Trung tâm Chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú theo quy định. Đi đôi với đó, Ban Chỉ đạo 389 huyện ban hành các kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Tết Trung thu. Các chợ nông thôn trên địa bàn huyện duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định và đến tháng 12-2020 toàn huyện có 18 chợ đang hoạt động và tiếp tục duy trì theo tiêu chí chợ nông thôn mới gắn với xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm. Toàn huyện có 9/18 chợ đã thực hiện xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm và đã được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm và Chi cục tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn. Đi đôi với đó, trong năm qua, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 5 cửa hàng kinh doanh thực phẩm, tại các xã: Thiệu Phúc, Thiệu Thịnh, Thiệu Toán, Thiệu Viên, Thiệu Lý. Tổ chức cấp 55 giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; cấp 7 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp thường xuyên được huyện quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 290 doanh nghiệp hoạt động, trong đó, 50 doanh nghiệp thành lập mới năm 2020. Huyện phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp đạo tạo bồi dưỡng doanh nhân, khởi sự doanh nghiệp. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, các dịch vụ cũng có bước phát triển khá. Điện, nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân; huyện phối hợp tổ chức bàn giao 4 công trình điện hạ áp các điểm dân cư nông thôn tại 3 xã: Thiệu Quang, Thiệu Duy, Thiệu Viên, để Điện lực Thanh Hóa quản lý. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bảo đảm, khối lượng vận chuyển hàng hóa năm 2020 đạt 7.008 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.238 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 9,905 triệu USD, đạt 66% kế hoạch, giảm 1,4% so với cùng kỳ.

Đồng chí Hoàng Ngọc Linh, Phó trưởng Phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Thời gian tới, phòng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các cụm làng nghề. Sớm hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng và đưa vào hoạt động Cụm Công nghiệp phía Bắc thị trấn Thiệu Hóa (tại xã Thiệu Phú), đồng thời lập quy hoạch để mở rộng cụm công nghiệp này từ 25 ha lên 50 ha. Lập quy hoạch và thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng, đưa vào hoạt động Cụm Công nghiệp ở phía Đông Nam thị trấn Thiệu Hóa. Phát huy hiệu quả làng nghề đúc đồng xã Thiệu Trung; làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô (thị trấn Thiệu Hóa). Đầu tư xây dựng hạ tầng làng nghề tại các xã Minh Tâm, Thiệu Long, Tân Châu. Tiếp tục phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, như: Đồ đồng, đồ gỗ, cơ khí, tơ nhiễu, may mặc, các loại sản phẩm chế biến từ lương thực, thực phẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đồng thời, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư vào Cụm làng nghề Hồng Đô, phát huy có hiệu quả Cụm làng nghề Thiệu Trung. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng tại các cụm công nghiệp, như: Cụm Công nghiệp Thiệu Giang, Cụm Công nghiệp Hậu Hiền và các khu đô thị mới. Tổ chức công bố, triển khai cụ thể hóa các đồ án quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, như: Quy hoạch vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiệu Hóa đến năm 2035; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Hậu Hiền đến năm 2040 và các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Huyện đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng chợ bảo đảm đạt chợ an toàn thực phẩm. Đồng thời, lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Bài và ảnh: Xuân Cường