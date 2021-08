Huyện Thạch Thành với phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Thạch Thành chịu ảnh hưởng của một số loại hình thiên tai, như: bão, áp thấp nhiệt đới, giông lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nắng nóng, hạn hán, rét đậm, rét hại... gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, năm nay, huyện Thạch Thành đã xây dựng, triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) sớm và sát với tình hình thực tế, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hồ Ba Cầu, thị trấn Vân Du mới được đầu tư xây dựng kiên cố bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự (PTDS) huyện Thạch Thành được thành lập, kiện toàn và có nhiệm vụ chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện tổ chức thực hiện. Chủ động PCTT, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện xây dựng, triển khai đến các phòng, ban, xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan phương án ứng phó với các mức độ thiên tai. Trong đó, chú trọng bảo vệ công trình PCTT và công trình trọng điểm (đê, kè, cống, hồ, đập, hệ thống trạm bơm tưới, tiêu, mương tưới tiêu...). Phương án và địa điểm sơ tán, bảo vệ người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, bảo vệ sản xuất; bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc. Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và TKCN; xác định nguồn nhân lực ứng phó thiên tai. Chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho hoạt động PCTT (theo phương châm 4 tại chỗ): Tổ chức thường trực, trực ban cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; chuẩn bị địa điểm sơ tán; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng PCTT. Đối với từng tình huống thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện chỉ đạo việc xây dựng các công trình, nhà ở kiên cố, thường xuyên chằng chống nhà cửa để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng lốc xoáy, gió giật, mưa đá. Bảo đảm triển khai hiệu quả việc cứu hộ, cứu nạn người, nhà cửa bị sập do lốc sét gây ra, hỗ trợ nhà ở tạm cho các hộ dân bị mất nhà ở. Huy động lực lượng, phương tiện, vật chất trang bị để nhanh chóng giải quyết hậu quả, tập trung một số công việc, như: Thu dọn cành cây đổ, sửa chữa, khắc phục nhà sập, nhà tốc mái...

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện thường xuyên kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án cụ thể để ứng phó với từng loại hình thiên tai theo cấp độ rủi ro của các đơn vị để có kiến nghị bổ sung kịp thời. Thực hiện chế độ trực PCTT, TKCN theo quy định để nắm vững tình hình diễn biễn của các hiện tượng tự nhiên bất thường có nguy cơ gây thiên tai... Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ PCTT, TKCN. Đồng chí Đỗ Thị Phiến, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch Thành, cho biết: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện; đồng thời, tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án PCTT, TKCN của huyện, chuẩn bị các nội dung phục vụ cho công tác chỉ đạo của UBND huyện liên quan đến lĩnh vực PCTT, TKCN. Bên cạnh đó, phòng tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng phương án PCTT, TKCN sát với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị. Đồng thời, kiểm tra việc xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn hồ đập theo quy định. Phòng phân công cán bộ, chuyên viên trực thường xuyên khi có cảnh báo xuất hiện nguy cơ thiên tai; theo dõi chặt chẽ tình hình xả lũ ở các hồ thủy lợi, dự báo, cảnh báo kịp thời tình hình ngập lụt và tham mưu, báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện để xem xét, chỉ đạo kịp thời. Đi đôi với đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất xây dựng, tu bổ, nâng cấp, quản lý và bảo vệ công trình PCTT trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý...; tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Phòng Kinh tế - hạ tầng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện, được giao nhiệm vụ đôn đốc các đơn vị thi công các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng trước mùa mưa bão. Kiểm tra hiện trạng các tuyến giao thông, cầu, cống; xây dựng phương án duy tu, sửa chữa nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trong PCTT, TKCN. Phối hợp với các phòng, lực lượng chức năng, đơn vị có liên quan trên địa bàn, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều, công trình giao thông, thủy lợi... Tổng hợp và đánh giá tình hình thiệt hại về công trình trên địa bàn để báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh có biện pháp khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án PCTT, TKCN của đơn vị cho từng loại hình thiên tai theo các cấp độ rủi ro quy định tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15–8-2014 của Thủ tướng Chính phủ. Việc xây dựng phương án PCTT, TKCN phải cụ thể, chi tiết, sát với thực tế về đặc điểm tình hình và điều kiện tự nhiên ở địa phương và bổ sung nội dung ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão đổ bộ vào địa bàn, ngập lụt trên đỉnh lũ lịch sử tại xã, thị trấn. Đồng thời, biên chế đủ lực lượng cứu hộ, cứu nạn, lực lượng tuần tra canh gác đê, hồ đập; nhất là việc xây dựng, củng cố lực lượng xung kích PCTT cấp xã theo quy định. Kiểm tra, rà soát và thống kê các hộ, nhân khẩu thuộc đối tượng có khả năng bị tổn thương khi thiên tai xảy ra theo từng cấp độ. Đối với các xã có hồ, đập, nhất là các hồ đập nhỏ đã hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao và có biện pháp xử lý sự cố trước mùa mưa, bão. Tập kết vật tư dự trữ bảo đảm đủ số lượng và chất lượng để sử dụng khi cần thiết. Đối với những khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt, các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, khảo sát những địa điểm có khả năng bị ngập nước khi mưa to và dự kiến trước các địa điểm an toàn, để kịp thời bố trí di dời người, vật nuôi khi cần thiết.

Bài và ảnh: Xuân Hùng