Huyện Thạch Thành lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Những tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thạch Thành đã chủ động, quyết liệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Kinh tế của huyện đạt nhiều kết quả tích cực, các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể được tăng cường.

Nông dân thị trấn Vân Du chăm sóc cây ăn quả.

Đảng bộ, chính quyền huyện Thạch Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, huyện xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện 3 khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020–2025, gồm: đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước đồng bộ theo hướng hiện đại; đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn mới. 4 chương trình trọng tâm, là: chương trình phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; chương trình phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025; chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025; chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2021-2025... Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế của huyện Thạch Thành tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất đạt 7.043 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển hướng tích cực, tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 19,3%, công nghiệp - xây dựng chiếm 50%, thương mại - dịch vụ chiếm 30,7%. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.059 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.348,8 tỷ đồng, tăng 20,1%...; tổng giá trị ngành dịch vụ đạt 3.034 tỷ đồng, tăng 18,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,6%, doanh thu vận tải tăng 11,6%. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 1.113 tỷ đồng, đạt 47,1% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 1.220,9 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ.

Đi đôi với phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, thông tin về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được huyện Thạch Thành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Huyện hoàn thành chương trình năm học 2020-2021, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế. Chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám và chữa bệnh. Đi đôi với đó, huyện chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, chu đáo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện, đã giải quyết việc làm mới cho 1.061 lao động, xuất khẩu lao động 85 người.

Đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thành, cho biết: Phát huy kết quả đã đạt được, huyện phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2021 đạt từ 15,3% trở lên; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 8,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 16,1%, dịch vụ tăng 16,3%... Để đạt kế hoạch đề ra, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Khuyến khích đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đối với các ngành, lĩnh vực có điều kiện để đạt mức tăng trưởng cao nhất. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp làm việc với các phòng, ban, ngành, các địa phương được phân công theo dõi, phụ trách để chỉ đạo, kịp thời đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thường xuyên sâu sát tình hình sản xuất, kinh doanh và chủ động, tích cực, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực, từng ngành, từng doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, tăng thu ngân sách Nhà nước... Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của ngành y tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trọng tâm là các dự án sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ quy mô lớn, như: Nhà máy may Thạch Quảng, Nhà máy may Đồng Khanh, hạ tầng Cụm công nghiệp Vân Du... và thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đã được phê duyệt. Chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ an toàn thực phẩm theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Tiếp tục triển khai tu bổ, tôn tạo Di tích Chiến khu Ngọc Trạo bảo đảm tiến độ, chất lượng các hạng mục công trình và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chiến khu. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới các trường học; củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên. Tăng cường công tác khuyến học, xây dựng xã đạt chuẩn về xã hội học tập. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, tiếp tục ứng dụng kỹ thuật cao trong khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Bài và ảnh: Xuân Hùng