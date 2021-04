Huyện Nga Sơn tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Những tháng đầu năm, Nga Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 14-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Quyết định số 55/QĐ-UBND, ngày 12-1-2021 của UBND huyện về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện quyết định của UBND tỉnh... UBND huyện đã tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục và UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạt sát sao, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch về phát triển kinh tế năm 2021 đã đề ra, không ngừng nâng cao đời sống người dân.

Khu nuôi tôm công nghiệp xã Nga Thủy đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Xuân Hùng

Ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan trên địa bàn, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt nghị quyết về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng, ban hành, triển khai và phấn đấu thực hiện có hiệu quả đề án phát triển kinh tế vùng biển Nga Sơn, giai đoạn 2021-2025; đề án phát triển kinh tế vùng chiêm, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đề án cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025; đề án đầu tư nâng cấp các công trình giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025... Đồng thời, huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Về sản xuất nông nghiệp, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thu hoạch cây trồng vụ đông, triển khai phương án sản xuất vụ xuân năm 2021 và hiện các loại cây trồng đang sinh trưởng phát triển tốt. UBND huyện cũng đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20–1-2021 về tổ chức thực hiện “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 và đã trồng được 31.897 cây (vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao 1.897 cây). Công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng cháy rừng được thực hiện tốt. Tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh, kiểm soát vận chuyển và lưu thông sản phẩm gia súc, gia cầm và tái đàn vật nuôi sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bảo đảm an toàn sinh học. Tổ chức triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021. Bên cạnh đó, huyện xây dựng kế hoạch chăn nuôi an toàn sinh học, giai đoạn 2021-2025 và bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp năm 2021. Tập trung thu hoạch diện tích con nuôi thủy sản và hướng dẫn các hộ chuẩn bị các điều kiện xuống giống vụ mới năm 2021. Ngoài ra, huyện chỉ đạo Chi nhánh Thủy lợi Nga Sơn, UBND các xã, thị trấn tu sửa các công trình thủy lợi trên địa bàn; giải tỏa ách tắc, xử lý lấn chiếm công trình; điều hành nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2021... Chỉ đạo xã đạt chuẩn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các thôn đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu năm 2020. Huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá 5 thôn NTM kiểu mẫu năm 2021 tại 3 xã: Nga An, Nga Thành, Nga Hải. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh rà soát, đánh giá tình hình thực tế tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025. Huyện chỉ đạo 2 xã (Nga Thạch, Nga Thành) tiếp tục xây dựng và hoàn thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Cùng với phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, huyện tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quý I đạt 484,6 tỷ đồng, bằng 21,1% kế hoạch năm và tăng 7,9% so cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 19,5 triệu USD, bằng 31,8% so cùng kỳ. Trên địa bàn huyện thành lập mới 10 doanh nghiệp, bằng 16,7% kế hoạch của huyện và đạt 20% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Huyện phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng và có biện pháp xử lý kịp thời. Tình hình thị trường và hoạt động thương mại trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến tích cực, thị trường hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế, thời gian tới, UBND huyện Nga Sơn tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và tỉnh về bảo đảm “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành. Thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là nhà kính, nhà lưới. Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Chuyển đổi đất trồng lúa, trồng cói kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, nuôi trồng thủy sản, trang trại tổng hợp; xây dựng vùng sản xuất rau an toàn, khoai tây, dưa hấu, dưa Kim Hoàng Hậu, dưa lưới và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Khuyến khích doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác để liên kết với nông dân để sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, phấn đấu có 5 sản phẩm được công nhận và xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, quản lý tốt vùng triều, vùng mặt nước ven biển; ứng dụng khoa học - kỹ thuật, mở rộng mô hình nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm công nghệ cao. Phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học với quy mô hợp lý gắn với phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và khuyến khích các xã vùng màu phát triển trang trại chăn nuôi gà có liên kết với các HTX, doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Triển khai dự án Cụm công nghiệp Long Sơn tại xã Nga Tân gắn với cảng Lạch Sung và đường giao thông ven biển. Chú trọng phát triển kinh tế dịch vụ và du lịch, tăng cường quảng bá, giới thiệu các điểm tham quan du lịch và hình ảnh của Nga Sơn đến với du khách trong và ngoài nước...

Lê Văn Dậu

Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn